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AK Parti Brüksel Temsilciliği'nde yeni yıl resepsiyonu

BRÜKSEL (AA) - AK Parti Brüksel Temsilciliği'nde yeni yıl resepsiyonu düzenlendi.AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz'ün ev sahipliğindeki resepsiyona, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü, Avrupa Birliği (AB)...

AK Parti Brüksel Temsilciliği'nde yeni yıl resepsiyonu

BRÜKSEL (AA) - AK Parti Brüksel Temsilciliği'nde yeni yıl resepsiyonu düzenlendi.

AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz'ün ev sahipliğindeki resepsiyona, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ve diğer davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Kaymakçı Türk siyasi partilerinin rolünün AB ile ilişkilerde önemine değinerek, "Siyasi partilerimiz, Avrupalı siyasi parti ailelerinin içinde aktif olmadığı sürece üyeliğimizin ilerlemesi kolay değil." dedi.

Avrupa'da bazı ön yargılar olduğunu belirten Kaymakçı, "Ön yargılar var, diyerek diyaloğu azaltmak doğru bir yaklaşım değil. Sabırla anlatmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Gümrükçü de Türkiye'deki gelişmelerin Avrupa'daki muhataplara daha iyi anlatılması ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için hem Belçika'daki Türk siyasi parti temsilciliklerinin hem de sivil toplum kuruluşlarının katkılarına ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

AK Parti Brüksel Temsilcisi Açıkgöz de son dönemde Türkiye'de AB ile ilişkilerin geliştirilmesi için sıcak mesajların verildiğini anımsatarak, "Belçika'daki Türk toplumu ve bürokrasimiz açısından hareketli bir yıl olacağını tahmin ediyorum." dedi.


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