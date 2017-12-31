AK Parti Burdur 6. Olağan İl Kongresi

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Neymiş efendim, 'Darbeye direnen vatandaşları koruyan kanun çıkardınız'. Ne var bunda? Yani bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı, memlekete sahip çıkmasın mı? 'Niye geldiniz, darbe olsaydı, başarılı olsaydı' onu mu istiyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu şunu iyi öğrenmen lazım, Türkiye'yi işgal etmek isteyenlere, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak, Meclis'i bombalamak, hükümeti alaşağı etmek, kurumları silah zoruyla ele geçirmek isteyenlere direnmek bir görevdir, meşru müdafaadır, Türk milleti de bunu en güzel şekilde yapmıştır." dedi.

Yıldırım, Hüsnü Bayar Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan Burdur İl Kongresi'nden yaptığı konuşmasında, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından "Türkiye artık iflah olmaz" diyenlerin bugün utancından girecek delik aradığını belirterek, Türkiye'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde büyümede dünyanın bir numarası olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararına da değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kibirli bir imza atarak işi halledeceğini zannetti ama Ankara'dan bir ses yükseldi, 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir' dedi. Cumhurbaşkanımız, İslam ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını acil toplantıya çağırdı. Orada bütün dünyaya ilan ettik, Doğu Kudüs, Filistin'in başşehridir. Filistin devleti mutlaka bütün dünyada tanınmalıdır. Ondan sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük gayretler gösterildi ve orada tek taraflı alınan bu karar kınandı ve geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanımız ne diyordu, 'Dünya beşten büyüktür'. Birleşmiş Milletlerdeki bu Kudüs oylamasında bir şey daha gerçekleşti, dünyanın birden büyük olduğunu bütün dünyaya gösterdik. İnşallah Doğu Kudüs'ün başşehri olduğu Filistin, daha fazla tanınacak, yarım asırdır devam eden bu sorun inşallah geride kalacak. Çünkü dünyanın kahir ekseriyeti, Avrupa ülkeleri, İslam ülkeleri, Uzak Doğu'su, Latin Amerika'sı, Orta Asya'sı herkes böyle istiyor. Diyorlar ki bu sorun artık bitsin, Filistinliler çok çile çekti, artık bu çile sona ersin. Bunun için de çalışmalarımızı Türkiye olarak sürdüreceğiz."



- "Bizim geleneğimizde darda olana yardım etmek var"



Türkiye'nin bölgedeki anlaşmazlıkları gidermek için gayret gösterdiğini ifade eden Binali Yıldırım, Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'nin Rusya ve İran ile inisiyatif aldığını ve çatışmasızlığın önemli ölçüde sağlandığını vurguladı.

Suriye'de kalıcı barışa erişmenin hedeflendiğine dikkati çeken Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Yani Suriye'de teröre bulaşmamış bütün grupların, bütün etnik yapıların içinde yer alacağı, Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözeten yeni bir hükümetin kurulması, artık kalıcı barışın sağlanması... Milyonlarca insan çok büyük çile çekti. Bir milyona yakın insan bu iç savaşta hayatını kaybetti. Milyonlarcası evini barkını terk etmek zorunda kaldı. Türkiye burada da boş durmadı. 3,5 milyon kardeşimize bağrımızı açtık, soframızı açtık, ekmeğimizi paylaştık. Türkiye kendisine yakışanı yaptı ama anamuhalefet partisi bunu da istismar etmeyi ihmal etmedi. Bizim geleneğimizde insanlık var, darda olan insanlara yardım etmek var. Ne dedi, 'Bunlara ne kadar para harcıyorsunuz, durmadı ben gelirsem bunların hepsini geri göndereceğim' dedi. Zaten gelemeyeceğin için konuştukların da boş. Konuş dur ne olacak."



- "Ay yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi"



Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "İkinci kurtuluş mücadeledir. 15 Temmuz'da sizler 81 milyon vatan evladı alçaklara karşı göğsünü siper etti, ay yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi, alçaklara yol verilmedi. 250 şehit verdik. Bu şehitlerden biri de Burdur'un evladı Akif Altay. Allah mekanını cennet eylesin. Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekatın bombalanması sonucu şehit oldu. 2 bin 193 kardeşimiz gazi oldu. Mevlam vatan savunması için, ay yıldızlı bayrağımız için hayatını seve seve veren bütün kardeşlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler nasip etsin." dedi.

"Bildiğiniz gibi son günlerde bir tartışma var, önüne gelen konuşuyor. Hani derler ya ağzı olan konuşur." ifadesini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi neymiş biz bir düzenleme yapmışız, vatandaşları korumaya almışız. Ne yapacaktık? Darbeye karşı, alçakların karşısına hayatını koyan insanlara 'Siz niye buraya geldiniz de bu darbeyi önlediniz mi?' diyecektik. Burdurluların güzel bir lafı var, "Güttüğü üç keçi ıslığı dağı taşı deldi geçti.' Bu Kılıçdaroğlu'ndaki de tam buna benziyor. Neymiş efendim, 'Darbeye direnen vatandaşları koruyan kanun çıkardınız'. Ne var bunda? Yani bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı, memlekete sahip çıkmasın mı? 'Niye geldiniz, darbe olsaydı, başarılı olsaydı' onu mu istiyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu şunu iyi öğrenmen lazım, Türkiye'yi işgal etmek isteyenlere, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak, Meclis'i bombalamak, hükümeti alaşağı etmek, kurumları silah zoruyla ele geçirmek isteyenlere direnmek bir görevdir, meşru müdafaadır, Türk milleti de bunu en güzel şekilde yapmıştır. Bu milletin bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum."

(Sürecek)











