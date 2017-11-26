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AK Parti Burdur İl Başkanı Faki görevinden ayrıldı

- Süleyman Faki: - "22 aydır büyük bir onur, gurur ve şerefle taşıdığım, yürüttüğüm il başkanlığı görevinden, bayrağı bir başka arkadaşıma devretmek üzere ayrılıyorum"

AK Parti Burdur İl Başkanı Faki görevinden ayrıldı

BURDUR (AA) - AK Parti Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, il başkanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi.

Faki, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Şubat 2016'da başladığı Burdur İl Başkanlığı görevini millete hizmet için teşkilatının tüm kademeleriyle yerine getirmeye çalıştığını belirtti.

Faki, yaptığı yazılı açıklamada, "22 aydır büyük bir onur, gurur ve şerefle taşıdığım, yürüttüğüm il başkanlığı görevinden, bayrağı bir başka arkadaşıma devretmek üzere ayrılıyorum. Yaklaşık 22 ay devam eden il başkanlığı sürecinde, ülkemizin içinde bulunduğu iç ve dış şartların gerektirdiği sorumluluk, sağduyu ve hoşgörü sınırları içinde, gerginlik ve çatışma politikalarının dışında kalmaya özellikle gayret gösterdim. Sorunun bir parçası değil çözümün parçası olma yönünde her zaman irade koydum, çaba sarfettim." ifadelerine yer verdi.

Yerelde yaşanan sıkıntıları partinin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çözmeye çalıştığını, Burdur'a yapılan ve yapılacak her tür yatırımın destekçisi ve takipçisi olduğunu da kaydeden Faki, bundan sonra da olmaya devam edeceğini vurguladı.

Faki, görevi esnasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini yanında gördüğünü belirterek, teşekkür etti.

Faki, açıklamasında, şunları kaydetti:

"28 Kasım Salı günü Teşkilat Başkan Yardımcımız Ahmet Koca'nın başkanlığında, koordinatör Milletvekilimiz Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir'le yeni il başkanının belirlenmesi için istişare ve mülakatlar yapılacaktır. 31 Aralık Pazar günü saat 13.00'de Hüsnü Bayer Kapalı Spor Salonu'nda, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla il kongremiz icra edilecektir. Şimdiden merkez ilçe ve il yönetimine seçilecek başkan ve üyelerimi kutluyor, bu kutlu yolculukta başarılar diliyorum."

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AK Parti Burdur İl Başkanı Süleyman FakiBurdurIstifa
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