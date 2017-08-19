AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle reforma nereden başlayacağız? Kendimizden başlayacağız. Tüm şartların aynı kaldığı bir süreçten yeni sonuçlar doğmasını beklemek pek akıllıca olmaz. Buna ihtiyacımız var. Kimse bundan rahatsız olmayacak. Madem 'Büyük, güçlü Türkiye' diyoruz, madem 'Kendisiyle birlikte dostlarına ve kardeşlerine güven veren bir Türkiye' diyoruz, öyleyse önce AK Parti'yi, bunları yapabilecek kapasiteye çıkarmamız şart." dedi.

Erdoğan, Çamlık Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen AK Parti Denizli İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Türkiye'nin önündeki meselelerin büyük, verilmesi gereken mücadelenin ise çetin olduğunu belirten Erdoğan, bunların üstesinden geleceklerini söyledi.

AK Parti'nin dönemin gereklerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, AK Parti çatısı altında şehrine, ülkesine hizmet eden herkesin kendisi için değerli olduğunu belirtti.

Her fırsatta dile getirdiği değişim ihtiyacının teşkilattakilerin başarısızlığından kaynaklanmadığını belirten Erdoğan, AK Parti'yi yeni şartlara hazırlama zorunluluğundan değişime gidildiğini dile getirdi.

Erdoğan, kimsenin bu değişiklikten rahatsız olmaması gerektiğini ifade ederek, "Öncelikle reforma nereden başlayacağız? Kendimizden başlayacağız. Tüm şartların aynı kaldığı bir süreçten yeni sonuçlar doğmasını beklemek pek akıllıca olmaz. Buna ihtiyacımız var. Kimse bundan rahatsız olmayacak. Madem 'Büyük, güçlü Türkiye' diyoruz, madem 'Kendisiyle birlikte dostlarına ve kardeşlerine güven veren bir Türkiye' diyoruz, öyleyse önce AK Parti'yi, bunları yapabilecek kapasiteye çıkarmamız şart." diye konuştu.

- "Türkiye'nin geleceğini inşa edecek AK Parti'yi biçimlendirmenin gayreti içinde olacağız"

İlçe ve il kongrelerinde, ardından büyük kongrede daha sonra da mahalli idareler ve milletvekilliği seçimlerinde Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir AK Parti'yi biçimlendirmenin gayreti içinde olacaklarını dile getiren Erdoğan, şu anda belde seçimlerini, atamaları bitirdiklerini, ilçe seçimlerine başlayacaklarını, daha sonra da il seçimlerine başlayacaklarını aktardı.

Herkesten bu sürece katkı sağlamalarını beklediğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kimse 'Ben ne yaptım, niçin alınıyoruz?' gibi bir yaklaşımın içerisinde olmayacak. Türkiye'nin tüm ilçelerinde ve illerinde yaşayan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için kafasında projesi, yüreğinde sevgisi, bedeninde enerjisi olan dava bilinci sahibi herkesi AK Parti saflarında siyaset yapmaya, sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum. AK Parti, alışılmış bir parti değildir, partilerden bir parti hiç değildir. AK Parti'nin bir davası vardır. Kurarken adalet dedik, kalkınma dedik ve partimizin adını 'Adalet ve Kalkınma' böyle koyduk. Bunu yaparken de bu kardeşiniz cezaevinden çıktıktan hemen sonra 42 bin donör üzerinde kamuoyu araştırması yaptık, 81 vilayetin tamamında. Bu deneklerden aldığımız cevabı masaya yatırdık, değerlendirmelerini yaptık. Partimizin adı ne olmalı? Amblem ne olmalı? Bunların üzerinde çalıştık. Onlardan sonra 'adalet ve kalkınma' kararlılığına vardık."

AK Parti'nin sağ veya sol parti olmasının kararını da yaptıkları değerlendirmeler sonrası verdiklerini belirten Erdoğan, "Sağ parti var zaten Türkiye'de, sol parti de var. Bunların aşırıları da var ama Türkiye'nin merkezinde bir parti yoktu. Dedik ki 'Biz merkeze oturan bir parti olacağız.' Hatta bazı siyaset bilimciler, şu ifadeyi kullandılar, 'Merkezde parti olur mu?' Dedik, 'Olacak, sizler de bunu göreceksiniz.' Yaptık, oldu. Birileri Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Sen çok geç kaldın, çok. Biz partimizi kurarken, bu adalet kavramı üzerine kurduk zaten." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Eğer sen 29 gün bu yürüyüşü rahat yaptıysan AK Parti'nin iktidarına teşekkür et. Rahat rahat yürüdün. Akşamları da karavanda istirahat ettin. Mitingini de yaptın. Sana bu imkanı sağlayan AK Parti hükümeti. Bu gerçekleri göreceksin." dedi.

"Kökleriniz ne kadar derindeyse yukarıya doğru yükseldiğinizde o kadar güçlü ve emin olursunuz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin kökleri derinde olan bir ülke, Türk milletinin de kökleri derinde olan bir millet olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onun için 2023 hedeflerimiz de 2053 ve 2071 vizyonlarımız da ülkemiz, milletimiz için asla hayal, ulaşılmaz değildir. 26 Ağustos'ta neredeyiz? Geliyor musunuz Malazgirt'e? Sultan Alparslan nasıl geldiyse siz de öyle yürümelisiniz. Oradayız. İnşallah bu yıldan itibaren nasıl her yıl Çanakkale'yi Çanakkale'de bir farklı kutluyorsak, inşallah Malazgirt'i de öyle kutlayacağız. Bu yıl ikincisi oluyor ama bir başka olacak."

(Sürecek)