"AK Parti dünyanın en büyük siyasi organizasyonu"

VAN (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "AK Parti dünyanın en büyük siyasi organizasyonudur. Önümüzde büyük bir seçim var. Eskiden yüzde 34-35 oy oranıyla hükümete geliniyordu. Ama o dönem yeni anayasayla kapandı. Cumhurbaşkanlığı sistemi sizlerin oylarıyla başlayacak." dedi.

Hakkari programının ardından helikopterle Van'a gelen Bakan Eroğlu, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı.

Vali Zorluoğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, konuşmasına 17 Ağustos Marmara depreminde hayatını kaybedenleri anarak başladı.

Van depremi sonrasında bölgede yapılan çalışmalara da değinen Eroğlu, "Depremin ardından başbakanımız, bakanlarımız yarım saat sonra buradaydı. Bir yıl içinde konutlar tamamlandı. O zaman 8 milyar lira kaynak buraya aktarıldı ve Van tamamen yeniden inşa edildi. Hükümetin gücü bu." diye konuştu.

- "Van'a 23 milyar liralık yatırım yapıldı"

Bakan Eroğlu, 75 milyon liraya mal olacak 10 tesisin temel atma töreni için kente geldiğini, geçen yıl 794 milyon liraya mal olacak 42 projenin müjdesini verdiklerini, bunlardan 19'unu tamamladıklarını, diğerlerinde de çalışmaların devam ettiği aktardı.

Hükümet olarak Van'a büyük önem verdiklerini ve şu ana kadar 23 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildiren Eroğlu, deprem döneminde kentin içme suyu sıkıntısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla giderdiklerini, kentin uzun süre su sıkıntısı yaşamayacağını vurguladı.

Deprem döneminde çok büyük yatırımların yapıldığını, kentin yeniden inşa edildiğini dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızla 336 bin dekar alan sulamaya açıldı. Bu sulama sayesinde çiftçilerimiz ilave gelir elde ediyor. Orman varlığında çok fakir. 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Erciş ile ilgili müjde vermek istiyorum. Morgedik Barajı'nı inşa ettik. Oradan ilçeye su veriyoruz. Orman açısından Van çok fakir. Bize yer verildiği takdirde sonbaharda ekim yapmak için hazırız. Bazı alanlar mera görünüyor ama mera vasfı yok. Bu alanlar belirlensin biz oraları ağaçlandıralım. Köylere gelir getirici ormanlar kurma konusunda seferberlik başlattık."

Eroğlu, bölgedeki terör olaylarına da değinerek, "Huzur iklimini burada meydana getireceğiz. Bundan kimsenin tereddütü olmasın. Bütün PKK, DEAŞ, FETÖ, bütün terör örgütlerini perişan ederek en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadele devam edecek. Emniyet güçlerimiz, askerlerimiz, köy korucularımız Vanlı kardeşlerimizin canını, malını korumak için canlarını feda ediyor. Bunu da Vanlılar unutmasın." ifadesini kullandı.

- "80 milyon vatandaşı kucaklayacağız"

Bakan Eroğlu, valilik ziyaretinin ardından partisinin il başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada da Van'ın referandumda oy oranını arttırdığını anımsatan Eroğlu, tüm parti teşkilatlarına özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Bakan Eroğlu, Vanlıların AK Parti'nin yüzünü "ak" ettiğini belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"AK Parti dünyanın en büyük siyasi organizasyonudur. Önümüzde büyük bir seçim var. Eskiden yüzde 34-35 oy oranıyla hükümete geliniyordu. Ama o dönem yeni anayasayla kapandı. Cumhurbaşkanlığı sistemi sizlerin oylarıyla başlayacak. Dolayısıyla iktidar olmak için yüzde 50+1 gerekiyor. Herkesi kucaklayacağız. 80 milyon vatandaşı kucaklayacağız. Zaten bizim anlayışımızda bu var. El birliğiyle 2019 seçimlerinde öncelikle belediye seçimlerini ardından da kasım ayında yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Van'dan büyük bir gayret bekliyoruz. Sizlerden yüzde 60-65 oranında oy bekliyoruz. Biz hükümetten başka Van'a sahip çıkan yok."

Van'da hizmet yapamayan belediyenin yerine görevlendirme yapıldığını anımsatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Valimiz görevlendirildi. Şimdi çok önemli çalışmalar yapılıyor. Paralar hükümet tarafından eşit olarak gönderiliyordu ama burada belediye bu paraları değişik şekillerde terör örgütüne aktarıyordu. Bunları tespit ettik. Hizmet yapılıyor muydu burada? Suyu biz getirdik. Van için çok güzel projelerimiz var. Bunu yaparsa AK Parti yapar. Onlar konuşur AK Parti yapar."