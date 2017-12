AK Parti Düzce 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (3) - "Oturduğu koltuğa gelişi dahi şaibeli olan bu zatın (Kemal Kılıçdaroğlu), ülkemiz ve milletimiz aleyhine olan her işin, her ihanetin arkasından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum, kendisini birileri bu iş için özel olarak görevlendiriyor" - "Her defasında foyasını ortaya çıkardığımız halde, bu zat bir gün dahi utanmadı. Hiçbir şey olmamış gibi, yalanın dahi daha büyüğüne, iftiranın daha kirlisine sarılmaya devam etti. Ve çok da pişkin. Aslında biz bu iğrenç tavrı FETÖ'cülerden çok iyi tanıyoruz. Mahkemelerde önlerine konulan tüm delillere, resimlere, şahit ifadelerine rağmen ısrarla ne diyorlar? 'Yapmadık, etmedik, görmedik, duymadık.' Bu FETÖ'cülerin riyakarlığı ile bu zatın yüzsüzlüğü aynıdır" - "Açık söylüyorum, net söylüyorum; 15 Temmuz gecesi Bay Kemal'in takımı bizlerle beraber MHP'li kardeşlerimizle beraber o FETÖ'cülere karşı yürümediler. Biz birlik olduk, beraber olduk yürüdük ama Bay Kemal'in takımı ortalıkta yoktu"

31 Aralık 2017 Pazar 16:57