DÜZCE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Her defasında foyasını ortaya çıkardığımız halde, bu zat bir gün dahi utanmadı. Hiçbir şey olmamış gibi, yalanın dahi daha büyüğüne, iftiranın daha kirlisine sarılmaya devam etti ve çok da pişkin. Aslında biz bu iğrenç tavrı FETÖ'cülerden çok iyi tanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Düzce 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

Erdoğan, Türkiye'de ve dünyanın dört bir köşesinde, millet için en iyisini aramanın peşinde koştuklarını belirterek, "Birileri de ısrarla buradan kavga çıkarmanın peşinde koşuyor. Ana muhalefet partisinin başındaki zatın ne yazık ki böyle garip garip şeyleri oluyor. Bunun zırvalarını ifşa etmekten doğrusu ben usandım ama kendisi bunları söylemekten usanmadı." dedi.

"Oturduğu koltuğa gelişi dahi şaibeli olan bu zatın, ülkemiz ve milletimiz aleyhine olan her işin, her ihanetin altından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum kendisini, birileri bu iş için özel olarak görevlendirdi." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hem ülkemizin enerjisini boşa harcatma hem de ana muhalefetin potansiyelini heba etme konusunda gösterdiği gayretlere baktığımızda başka bir izah bulamıyoruz. Bugüne kadar onca yalanını deşifre ettik, onca iftirasını başına çaldık ama bu zatın yüzü bir kez olsun kızarmadı" diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Her defasında foyasını ortaya çıkardığımız halde, bu zat bir gün dahi utanmadı. Hiçbir şey olmamış gibi, yalanın dahi daha büyüğüne, iftiranın daha kirlisine sarılmaya devam etti. Ve çok da pişkin. Aslında biz bu iğrenç tavrı FETÖ'cülerden çok iyi tanıyoruz. Mahkemelerde önlerine konulan tüm delillere, resimlere, şahit ifadelerine rağmen ısrarla ne diyorlar? 'Yapmadık, etmedik, görmedik, duymadık.' Bu FETÖ'cülerin riyakarlığı ile bu zatın yüzsüzlüğü aynıdır."

Siyaset meydanını er meydanı olarak bildiklerini, söylenecek sözün burada ifade edildiğini kaydeden Erdoğan, milletten teveccüh görülmesi halinde iş başına geçilerek maharetin gösterilebileceğini belirtti. Erdoğan, "Millet size teveccüh göstermezse bir kenara çekilip, 'Nerede yanlış yaptık, nerede eksiğimiz var?' diye tefekkür eder, bir sonraki seçime bunları telafi etmiş olarak hazırlanırsınız." dedi.

"CHP'nin başındaki zat, o koltuğa oturduğundan beri hep aynı şeyleri, aynı yalanları söylüyor, aynı iftiraları tekrarlıyor ama her seferinde, 'Bu defa iktidar olacağız' diyor. Hep aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar çıkmasını beklemenin ne anlama geldiğini bilenler bilir. Fakat azim başka şeydir, akıl tutulması başka şeydir." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı ve ailesi yurt dışındaki birtakım hesaplara milyonlarca dolar para gönderdi." iddiasını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Kendisini hemen ispata davet ettik. Çıktı ortaya elindeki birtakım paçavraları sallayarak, 'İşte delileri bunlar.' dedi. Sonra anlaşıldı ki eline tutuşturulan o kağıtlar sahte olduğu gibi, orada yazılanları da tam anlamamış. Bu hadise aynı zatın ilk yalanı, ilk iftirası da değil. Bir ara şahsımın İsviçre'de hesapları olduğu yaygarasını kopardı. Ben belge göstermeye davet ettim. Gösteremeyince rezil oldu, bu defa sustu. Ve görevden çekilmeyi karşı teklif olarak söyledi. 'İspat edemezsen sen çekileceksin.' dedim. Çekildi mi? Çekilmedi. İspat etti mi? Yok. Başka bir zaman, 'Erdoğan'ın, Baykal'ın kasetini izlediğini gördüm.' diye bir söz söyledi. İftirası yüzüne vurulunca bu sefer ne dedi? 'Öyle bir şey hatırlamıyorum.'

Bugün, Suriyeliler için yapılan harcamalara kafayı taktığı gibi, bir ara Güney Asya'daki tsunami felaketinde toplanan paraların Açe'ye gönderilmediğini söyleyip duruyordu. Belgeleri önüne konunca her zamanki gibi büyük bir yüzsüzlükle özür dilemeden, iftirasını ikrar etmeden, başka yalanlara yelken açtı."

- "Kılıçdaroğlu'nun iftiraları yüzünden ödediği tazminatın haddi hesabı yok"

Kılıçdaroğlu'nun, bir grup toplantısında, dönemin bakanlarından birinin ÖSYM başkanına mail gönderip "Şu kişiyi üniversiteye yerleştirin" dediğine yönelik bir iddia öne sürdüğünü belirten Erdoğan, "Bu mailin de mesajın da sahte olduğu hemen ispatlanmasına rağmen hiç istifini bozmadı. Şu anda bakan olan bir belediye başkanımızla ilgili iftiraları yüzünden ödediği tazminatın haddi hesabı yok." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, hizmete girdiği dönemde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni karalamak için peş peşe yalanlar söylediğini kaydeden Erdoğan, "Afedersiniz tuvaletlerin klozetlerinin altın olduğunu söyledi. Hiçbiri doğru değildi ama bu kişi 'çamur at, tutmasa da izi kalır' taktiğiyle hareket ettiği için yüzünde en küçük bir kızarma emaresi görmedik. Bu müfteri zatın daha o kadar çok yalanı, yanlışı, sahtekarlığı var ki hangi birini anlatsak bilemiyoruz. Bu son yaptığı iftiralarla ilgili davalar açıldı. Şimdi artık yargıda, bütün akrabam, hepsi yüzleşecekler, her seferinde şirazeyi biraz daha kaçırıyorlar. Seviyeyi biraz daha düşürüyorlar ama bundan sonra kolay kolay af, maf yok." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine karşı verilen mücadele ve bu mücadele sırasında şehit olanlara dil uzatılmaya başlandığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kurtuluş Savaşı'mız sırasında da birileri Anadolu'da süren bu kutlu mücadeleye saldırıyorlardı. 15 Temmuz'a saldırmakla Çanakkale Zaferi'mize, Kurtuluş Savaşı'mıza dil uzatmak arasında hiçbir fark yoktur. Açık söylüyorum, net söylüyorum; 15 Temmuz gecesi Bay Kemal'in takımı bizlerle beraber MHP'li kardeşlerimizle beraber o FETÖ'cülere karşı yürümediler. Biz birlik olduk, beraber olduk yürüdük ama Bay Kemal'in takımı ortalıkta yoktu. Onlar tam aksine Bağdat Caddesi'nde tankları alkışlıyorlardı. Biz de milletimiz de bu teslimiyetçi bu mandacı, bu mankurtları çok iyi biliriz. Soruyorum şimdi; başında bu zatın bulunduğu ana muhalefeti biz nasıl ciddiye alacağız?"

(Sürecek)