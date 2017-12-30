EDİRNE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Hiç kimse oraya buraya çekmesin. Bu iş darbeye karşı koyan ve darbecilerin karşısına göğsünü siper eden, mermilere, bombalara meydan okuyan vatandaşlarımızın korunması için, hukuki garanti altına alınması için yapılan en güzel düzenlemedir. Bunun böyle bilinmesini istiyorum." dedi.

Yıldırım, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Edirne 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, salonda bulunan gençlerin darbeciler için idam istediklerine yönelik sloganları üzerine, "Gençler, idam bir sefer ölümdür. Bunlar her gün ölüyorlar, her gün diriliyorlar. Onlara ölümden daha büyük ölümler, onların çekeceği o ağırlaştırılmış müebbet hapisler, ömrünü o kodeslerde geçirecekler." dedi.

Edirne'nin 16 Nisan'da destan yazdığını belirten Yıldırım, 80 milyonun kazandığı büyük başarıyla Türkiye'de vesayet ve darbe yönetiminin sona erdiğini ifade etti. Hükümetlerin medya plazalarından, devlet içindeki çetelerden, vesayetle yönetilme devrinin de böylece tarihe karıştığını vurgulayan Yıldırım, "2023'e doğru ilerlerken, güçlü ve bağımsız Türkiye'nin kapılarını araladık. Bu sözü siz verdiniz, Edirneli kardeşlerim sizler bu kapıyı araladınız." ifadelerini kullandı.

Edirne'de yüzde 9'la başlayan oy oranlarının yüzde 30'lara kadar geldiğini hatırlatan Yıldırım, bir dahaki sefere bu oranı daha da ileri taşıyacaklarını vurguladı. 2019'un Türkiye için bir milat olduğuna işaret eden Yıldırım, 2019'da önce martta belediye seçimleri, 3 Kasım'da da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimlerinin aynı gün yapılacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin böylece Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi'ne geçmiş olacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu ne demektir? Artık darbeler tarihe karıştı. Bu ne demektir? Artık kapalı kapılar arkasında hükümet pazarlıkları yok. Hükümet meydanda, sandıkta kuruluyor, sandık da karar veriyor. Siz karar vereceksiniz, millet karar verecek. Sizin adınıza başkaları karar vermeyecek. Böylece güçlü iktidar, sürekli istikrar dönemi Türkiye'de başlıyor. Nasıl bu sene yüzde 11'lere varan üçüncü çeyrekte bir büyüme gerçekleştirdiysek, işte bu yeni sistemde de Türkiye büyümeye devam edecek, güçlenmeye devam edecek. Milletimiz zenginleşmeye, refahın artması devam edecek. Gençlerimiz, bugün de gelecekte de Türkiye'nin kaderinde söz sahibi olacak."





- "Dünyada rekor bir büyümeye imza atacağız"

Yıldırım, CHP'nin 16 Nisan'da gençlerin seçilmesine karşı çıktığını dile getirdi.

"18 yaşında canım belediye başkanı olur mu milletvekili olur mu bunlar daha çocuk." denildiğini aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meydanlarda bangır bangır gençlerimizin siyasete girmesinin karşısında kampanya yaptılar. Şimdi 2019'da yine önünüze gelecekler. Benim sizden istediğim şu: O gün deyin ki 'Hani bizim siyasete girmemizi istemiyordun, şimdi niye geldin kardeşim? Hadi başka kapıya.' Sizden beklenen bu gençler, size yakışan da budur. Kimin demokrat olduğu, kimin olmadığı 16 Nisan referandumunda görülmüştür. Referandum süresinde Türkiye'yi karış karış gezerken hep istikrara vurgu yaptık. Hamdolsun, 2018'e girerken, büyüme rakamları, ihracat rakamları yine dünyada fark yaptı. İnşallah bu sene sonunda dünyada rekor bir büyümeye imza atacağız. Türkiye bunu başaracak, çünkü Edirne çalışıyor, Türkiye çalışıyor, Türkiye büyüyor, milletimiz kalkınıyor."





- "2019 seçimleri için şimdiden pazarlıklara başladılar"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sistemine karşı olanların da bugün ittifak arayışı içinde olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanlığı Sistemine o gün karşı çıkanlar, bakıyoruz kıyıda köşede oturmuşlar, 'Hangi ittifakları yapalım da seçimi kapalım?' Hesap buna döndü. 2019 seçimleri için şimdiden pazarlıklara başladılar. Kimin adına yapıyorlar? Millet adına. Sanki sizin oyunuz, onların cebinde. Oyunuzu pazarlıyorlar, alıyorlar, satıyorlar. Kiminle kim bir araya gelecek, kiminle kim bir araya gelmeyecek, bütün hesapları akılları sıra yapıyorlar. Sizin bir hesabınız varsa bu milletin de bir hesabı var, o hesabı da 2019'da önünüze koyacak, bunu böyle bilin." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin her seferinde milletle bir ve beraber olarak bütün oyunları bozduğunu, bundan sonra da bozmaya devam edeceğini dile getiren Yıldırım, son 15 yılın gözden geçirilmesini isteyerek, "Cumhurbaşkanımıza siyasi yasak getirdiler, milletvekili seçilmesini engellediler, teslim olmadık. AK Parti'yi, iktidar partisini kapatmak istediler, teslim olmadık. Darbelerle, kalkışmalarla, ekonomik tehditlerle önümüzü tıkamaya çalıştılar, izin vermedik. Nihayet 15 Temmuz katillerine karşı, alçak FETÖ'cülere karşı milletçe 'Dur' dedik. Şimdi hedef 2019." ifadelerini kullandı.





- "Sazın ayarı bozuk, akordu yok"

Millet için, milletle beraber yürüdüklerinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisi başkanı yine biliyorsunuz 'Yürüyeceğim.' diye tutturdu, yollara düştü. Bir baktık ki bir yanında FETÖ'cüler, diğer yanında da FETÖ'cüler koluna girmiş, kol kola yürüyorlar. Buradan CHP'ye gönül veren bütün kardeşlerime sesleniyorum. 16 Nisan'da beraber kazandık, Türkiye kazandı. 2019'da da yine birlikte kazanalım, Türkiye kazansın. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir kanun hükmünde kararname çıktı. Ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu sazı aldı eline. Sazın ayarı bozuk, akordu yok. Allah ne verdiyse çalıyor."

Darbe girişiminin 15 Temmuz saat 21.30'da başladığını, 16 Temmuz saat 11.00'de bastırıldığını ve gereğinin yapıldığını hatırlatan Yıldırım, "Bu süre içerisinde kimler bu darbeye karşı koydu? Devlette görevliler, polis, vatansever askerler, savcılar, hakimler, velhasıl devlette çalışan, ülkesini, vatanını seven insanlar. Başka kim? Millet, millet... Vatandaş o gece sokağa çıktı, alçaklara haddini bildirdi, darbe yapmaya çalışanlara millet darbe vurdu, darbeyi vurdu." dedi.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi o gün vatanseverlik yapan, demokrasiyi koruyan ve milli iradeyi yere düşürmeyen, Cumhurbaşkanını, seçilmiş hükümeti, bu aziz milletin evlatlarını korumayıp da kimi koruyacağız ey Kılıçdaroğlu? Darbecilerden yana mısın milletten yana mısın? Şunu bir bilsin millet. Bu yaptığınız en hafifinden şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor. Şehit yakınlarımızın üzüntüsüne sebep oluyor, gazilerimizi maalesef rencide ediyorsunuz. Onun için bırakın bu vesayetçi anlayışı, milletin yanında olun. Hiç kimse oraya buraya çekmesin. Bu iş darbeye karşı koyan ve darbecilerin karşısına göğsünü siper eden, mermilere, bombalara meydan okuyan vatandaşlarımızın korunması için, hukuki garanti altına alınması için yapılan en güzel düzenlemedir. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bunun karşısında durmak, darbecilere cesaret vermektir, bunun karşısında durmak darbecilere ümit vermektir. Bunun yanında durmak, bu bayrağı sevmektir, bu milleti sevmektir, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkmaktır, olay bu kadar açık ve seçiktir."

(Sürecek)







