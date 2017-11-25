ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İşsiz kişilerin evinde tencere kaynamadığı için stres nedeniyle kadına yönelik şiddet uyguladıklarını söyledi. Bu, birincisi erkeklere de haksızlık diye düşünüyorum. Gelir durumu düşük olan tüm kesimlere haksızlık olarak düşünüyorum. Bu dil ayrıştırıcı bir dil, bu dil cinsiyetçi bir dil. Biz bu ayrıştırıcı, cinsiyetçi dili reddediyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kınıyoruz. Bizim medeniyetimizde, kültürümüzde şiddet yok." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, AK Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı'nın 6'ncı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerin demokrasinin taçlandığı günler olduğunu belirterek kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin MKYK Toplantısı'nın dün gerçekleştirildiğini anımsatan Sarıeroğlu, kongreye katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, Erdoğan'ın Etimesgut'taki seçmen ve üye sayısının arttırılmasının hedeflenmesini istediğini aktardı.

"Bizler 15 yıllık kutlu bir davanın temsilcileriyiz." diyen Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında teşkilatlarla birlikte dimdik durarak, 15 yıldır hem millete hizmet için çalıştıklarını hem de önlerine çıkarılan zorlukları bir bir aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti'nin mazlum, masum ve kimsesizlerin sesi olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, kendilerine güvenenlerin güvenlerini boşa çıkarmayacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin 42 ilinde bugün kongrelerin devam ettiğini aktaran Sarıeroğlu, "Yenilenme ve tazelenme süreçleriyle birlikte önümüzdeki yıllara güçlü şekilde hazırlanıyoruz. Geçmişimizde olduğu gibi aynı hizmet aşkıyla, aynı vatan, bayrak aşkıyla yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz." dedi.

Yaşanan birçok zorluğa göğüs geren bir liderlerinin olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Millete hizmet etmeyi her şeyin üzerinde gören, millete hizmet etmeyi Hakk'a hizmet etmek olarak değerlendiren, bunun için gece gündüz, var gücüyle çalışan bir liderin arkasındayız. Biliyorsunuz liderler kolay yetişmiyor. Bu anlamda AK Parti teşkilatları olarak çok şanslıyız. Allah'a hamdediyorum her gün. Allah, hem böyle bir liderle çalışma imkanını hem de böylesine bir millete hizmet etme imkanını bizlere nasip etti. Allah milletimize karşı bizleri mahcup etmesin, hayırlı işler yapmayı bizlere nasip etsin."

Sarıeroğlu, AK Parti iktidarlarında Ankara'nın her zaman yatırımların merkezi olduğunu belirterek Ankara'ya 77 milyar liralık yatırım yapıldığını anlattı.

- "Ekonomik alanda en ufak bir negatif göstergemiz yok"

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin 15 Temmuz'da ağır bir darbe girişimi yaşadığını belirterek "15 Temmuz'un hem maddi hem de manevi izlerini silmeye çalışırken diğer taraftan dört terör örgütüyle mücadelesini güçlü bir şekilde gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. FETO, PKK, DEAŞ, DHKP-C ile topyekun mücadele veriliyor. Bu mücadeleyi verirken milletimize hizmet etmekten de asla geri kalmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, Türkiye'de yaşanan tüm olumsuzluklara karşın istihdam oranlarının arttığına, sanayicilerin yatırım yapmaya, çiftçinin üretmeye ve ihracatın rekorlar kırmaya devam ettiğine işaret ederek "Bu kadar badireye rağmen reel sektörümüz, ekonomimiz canlı şekilde durmaya devam ediyor. Birileri bundan rahatsız. Bu rahatsızlığın etkilerini, söylemlerini içinden geçtiğimiz günlerde tekrardan görüyoruz." dedi.

Bazı kesimlerin Türkiye'de olumsuz bir ekonomik durum varmış algısı yaratmak için ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Sarıeroğlu, Türkiye üzerinde puslu bir hava olduğu yönündeki bu tip algı çalışmalarına asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Sarıeroğlu, "Şu anda ekonomik alanda en ufak bir negatif göstergemiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli İstihdam Seferberliği'nin başarıya ulaşmış olmasından dolayı aslında rahatsızlar ama rahatsız olmaya devam edecekler çünkü biz bu istihdam seferberliğini devam ettireceğiz." dedi.

Büyüme rakamlarının yakında açıklanacağını vurgulayan Sarıeroğlu, "Ben inanıyorum güçlü şekilde büyüme rakamlarımızda da bunun emareleri görülecek. Türkiye üzerine kimseye oyun oynatmıyoruz, oynatmayacağız, oynatmadık." diye konuştu.

- "Algılara prim vermeyeceğiz"

Bakan Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumunun bugün vatandaşların yüzde 98'ine hizmet veren, dünyada kapsamı en geniş kurumlardan olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin sağlık alanında çok iyi bir duruma geldiğini dile getirdi.

Konuşmasında bugünün "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" olduğunu anımsatan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak bugüne kadar her türlü şiddetin karşısında durmuş olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kadına yönelik şiddete 'sıfır tolerans' ilkesiyle yaklaşmış bir partiyiz. Kadın konusunu hep siyaset üstü, ideolojiler üstü bir mesele olarak değerlendirdik. Kadınlarımıza yönelik çok güçlü yasal düzenlemeler yaptık. Kadınların hayatın her alanında rol ve statülerinin yükselmesi için karar alma mekanizmalarında daha aktif hale gelmeleri için önemli çalışmalar hayata geçirdik."

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadına yönelik şiddetle ilgili bir açıklama yaptığını aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"İşsiz kişilerin evinde tencere kaynamadığı için stres nedeniyle kadına yönelik şiddet uyguladıklarını söyledi. Bu, birincisi erkeklere de haksızlık diye düşünüyorum. Gelir durumu düşük olan tüm kesimlere haksızlık olarak düşünüyorum. Bu dil ayrıştırıcı bir dil, bu dil cinsiyetçi bir dil. Biz bu ayrıştırıcı, cinsiyetçi dili reddediyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kınıyoruz. Bizim medeniyetimizde, kültürümüzde şiddet yok."

Kongreye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Öte yandan kongrede AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığına Ebubekir Kipel seçildi.



