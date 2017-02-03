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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ecertaş:

- "Türkiye hızlı karar alma durumunda"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ecertaş:

ANKARA (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, başkanlık sisteminin karar alma mekanizmasını hızlandıracağını belirterek, "Türkiye hızlı karar alma durumunda." dedi.

Ecertaş, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Partisi Gençlik Kolları heyetinin, AK Parti Gençlik Kollarını ziyaretinde yaptığı konuşmada, "1923'ten beri 60'tan fazla koalisyon hükümeti tecrübesinin ardından, Türkiye'de koalisyon dönemlerinde partiler arası fikir ayrılıkları sebebiyle neredeyse hiçbir hizmet tamamlanamadan ortada kaldığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Ecertaş başkanlık sisteminin karar alma mekanizmasını hızlandırarak parlamenter sisteme göre, Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğini vurgulayarak, "Türkiye, hızlı karar alma durumunda." ifadesini kullandı.

Hükümetin çoğunluğun oyunu alması için muhalefet partileri seçmenlerinin de desteğini almak durumunda olduğunu belirten Ecertaş, AK Parti'nin CHP, MHP ayırt etmeksizin siyasi partilerin seçmenleri ile karşılıklı diyalog içerisinde bulunduğunu kaydetti.

AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleşen toplantıda, bölücü terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yapılanması ve faaliyetleri de gündeme geldi.

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih EcertaşAlmanya Başbakanı Angela MerkelHıristiyan Demokrat Birliği (CDU) Partisi Gençlik KollarıZiyareti
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