AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:

HAKKARİ (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "Gençlik kollarımız, kişi kişi, isim isim, sandık sandık, köy köy organize olacak ve kapı kapı dolaşacak. Bunu ciğerlerimize kadar hissederek söylüyoruz. Vatandaşları ziyaret edip dinlemek bizim birinci vazifemizdir." dedi.

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığınca Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Ecertaş, yapılan yeni atamalar ile bölgede yeni heyecan, oluşum ve dinamizm olacağını söyledi.

Yüksekova'nın her köşesinde gençlik olarak var olmanın önemine değinen Ecertaş, "Geçmişe baktığımızda Yüksekova'da bu kadar sükunetin fazla olduğu, bu kadar huzurun net olduğu, bu kadar gençlerin rahatlıkla sokakta yürüyebildiği, çalışabildiği, esnafımızın rahatlıkla ticaret yapabildiği, hanım kardeşlerimizin rahatlıkla parklarda, bahçelerde gezebildiği, herhalde bu kadar huzurlu bir dönem daha önce olmadı." diye konuştu.

AK Parti hükümeti olarak bu durumun kalıcılığının sağlanmasının görevleri olduğunu belirten Ecertaş, "Burada askerimiz, polisimiz herkes kendilerine bu noktada biçilen görevi en iyi şekilde layıkıyla yerine getiriyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Gençlik Kollarına ve AK Parti teşkilatına da görev biçildiğini anlatan Ecertaş, gençlik olarak sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

- "AK Parti Gençlik Kollarına çok iş düşüyor"

Ecertaş, Hakkari'de nüfusun yarısından fazlasının 30 yaş altı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu da demek oluyor ki AK Parti Gençlik Kollarına çok iş düşüyor. Bizim burada girmediğimiz sokak ve köşe bırakmamamız lazım. Bizler, genç nüfusumuza dokunup onların derdini dinleyip dertlerine hemhal olup burada çözülmesi gereken bir konu varsa bu konuyu yetkililere iletmekle ve buradaki gençlerimizle mükellefiz. Gençlik kollarımız, kişi kişi, isim isim, sandık sandık, köy köy organize olacak ve kapı kapı dolaşacak. Bunu ciğerlerimize kadar hissederek söylüyoruz. Vatandaşları ziyaret edip dinlemek bizim birinci vazifemizdir."

Irak-İran sınırında yaşanan depreme de değinen Ecertaş, "İlk kim koştu oraya? Türkiye koştu, Kızılay koştu. Baktık mı hangi mezheptenler, hangi dindenler, hangi görüşteler diye? Buradan direkt Türkiye'nin uçakları, helikopterleri, yardım tırları gitti. Türkiye hiç bir şekilde bakmadı karşıdakinin kim olduğuna. Türkiye bugün Irak'ta yaraların sarılmasında en önemli, en aktif rolü oynuyor." dedi.

- "AK Parti'nin birliği, Türkiye'nin birliğidir"

Türkiye'nin bu noktada büyük bir görev ifa ettiğini dile getiren Ecertaş, şöyle konuştu:

"Biz de bu görevin AK Parti kanadındaki gençleri olarak sorumluklarını yerine getirmekle mükellefiz. AK Parti'nin birliği, beraberliği Türkiye'nin birliği, beraberliğidir. AK Parti gençliğinin dinamizmi Türkiye'nin dinamizmi demektir. Türkiye'ye ve dünyaya umut olma anlamında gençlik olarak bizim Yüksekova'nın Kısıklı köyüne gidip oradaki gencin derdini dinlememiz, aslında Arakanlı bir gencin derdine derman olan TİKA'ya bu yolu açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermektir."

Ecertaş, bölgeye daha çok geleceklerini ve önümüzdeki günlerin daha güzel geçeceğine inandıklarını söyledi.

- "Ak Gençlik bizim umudumuzdur"

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür de Hakkari'de siyaset yapmanın zor olduğunun altını çizerek, her türlü bedeli göze alarak, teşkilatta yer alıp kendilerini yalnız bırakmayan partililere teşekkür etti.

AK Parti'nin gençlere verdiği değere dikkat çeken Gür, "Bugün ülkemizi, milletimizi ve medeniyetimizin liderliğini izzetle omuzlayan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da siyasete gençlik kollarından başlayarak, devam etmiştir. Ülkemizin her karış toprağında olduğu gibi Hakkarimizde de AK Gençliğimiz, bizim umudumuz ve göz nurumuzdur." ifadelerini kullandı.

Ecertaş'a, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, AK Parti 6. Bölge Gençlik Kolları Koordinatörü Muhammet Aksoy, Gençlik Kolları MKY Üyesi Mehmet Sait Kayam da eşlik etti.

Ecertaş ve beraberindekiler programın ardından Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.