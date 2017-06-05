AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım: (3)

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün ekonomik göstergeler de büyüme oranımız da iyiye gidiyor. Enflasyon da düşme eğilimine girdi. Her şey çok daha güzel olacak, yarınımız bugünden güzel olacak hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Yıldırım, ATO Congresium'da 22-26. dönemde görev alan milletvekilleriyle bir araya geldiği iftarda, 22 Mayıs'ta başladığı genel başkanlık görevini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gururla, onurla teslim ettiğini belirtti.

Genel başkanlık yaptığı sürede Türkiye'nin yakın tarihinde çok konuşulacak olayların meydana geldiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Gelecek nesiller bu bir yılı okurken Türkiye'nin ne kadar zor şartlardan geçtiğini mutlaka en iyi şekilde idrak edecek." diye konuştu.

Yıldırım, 65. Hükümetin kurulmasından kısa süre sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) alçak darbe girişiminin gerçekleştiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu bizim ilk sınavımız ve belki de en zor sınavımızdı. Allah'a şükür mahçup olmadık, milletimizin bize verdiği emaneti yere düşürmedik. Tehdidi, korkuyu görünce şapkasını alanlardan olmadık, milletle beraber alçaklara göğsümüzü siper ederek bayrağımızı da düşürmedik. İşte bu millet o kadar büyük bir millettir. Bu milletin önünde şapka çıkarılır. Hepimiz böyle bir milletin ferdi olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır. Darbeden sonra, DEAŞ örgütü ile başımız dertteydi. Canlı bombalarla sınırlarımızdan girerek canımızı yakan, çocuklarımızı, sivillerimizi şehit eden bu alçak örgüte karşı yurt dışı operasyonları başlattık. 24 Ağustos'ta verdiğimiz kararla Cerablus'tan başlayarak El Bab'a kadar 2 bin kilometrekarenin üzerindeki alanı kontrol altına almak suretiyle ülkemize dışarıdan gelen füzeleri, roketleri engelledik, can ve mal kaybının önüne geçtik. Bütün bunlar olurken dünyada ekonomilerde bozulma başladı. ABD seçimleriyle beraber özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ciddi bir erozyon meydana geldi. Bunun ülkemiz ekonomisindeki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek için süratle kararlar aldık."

Alınan kararların olumlu sonuçlarının bugün ekonomide görüldüğünü ifade eden Başbakan Yıldırım, "Eğer o kararları almasaydık bugün ciddi anlamda bankalarımız da iş çevrelerimiz de sıkıntıya düşecekti, iflaslar aratacaktı, bankalardaki kredilerin takip oranları yükselecekti, ekonomimiz olumsuz yönde etkilenecekti. Allah'a şükür bugün ekonomik göstergeler de büyüme oranımız da iyiye gidiyor. Enflasyon da düşme eğilimine girdi. Her şey çok daha güzel olacak, yarınımız bugünden güzel olacak hiç kimsenin endişesi olmasın. Milletimiz rahat olsun" dedi.

- "Yurdun her köşesinde otorite devletin elindedir"

Türkiye'nin üç terör örgütüyle aynı anda mücadele ettiğini, bu durumda başka bir ülkenin olmadığını dile getiren Yıldırım, "Bir yanda bölücü terör örgütü bir yanda FETÖ, diğer yanda da DEAŞ terör örgütü ve diğer ilaveleri saymıyorum. Bunlarla amansız bir mücadele veriyoruz. Allah'a şükür yurdun her köşesinde otorite devletin elindedir. Terör örgütü ayakta kalmak için dış unsurları, üst akılları devreye sokma gayreti içerisine girmiştir. Ne yaparsa yapsınlar beyhudedir, Türkiye'nin her karış toprağını bu şer odaklarından, bu alçak terör örgütünden temizleyeceğiz. Türkiye'nin her köşesinde her vatandaşımızın rahatça seyahat edebileceği, yaşayabileceği, iş tutabileceği şartları sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bir yıl içinde gerçekleştirdikleri önemli icraatlardan birinin de anayasa değişikliği olduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim 15 yıllık AK Parti geçmişinin en zor şartlarında biz bu anayasa değişikliğini yaptık. Hızlı bir şekilde Meclis gündemine getirdik ve Mecliste, ben çok teşekkür ediyorum bütün milletvekillerimiz, AK Parti ailesi bir oldu, beraber oldu 'Bunlar Mecliste bu anayasa değişikliği geçiremez' dediler, çeşitli spekülasyonlar yaptılar, birliğimize, kardeşliğimize halel getireceklerini zannettiler ama bunların hepsinin beyhude olduğunu bir kez daha gösterdi bu grup ve MHP ile uzlaşma halinde verdiğimiz anayasa değişikliği Mecliste kabul edildi. Ondan sonra tabii iş bitmedi, bunu millete götürmek vardı, millete onaylatmak vardı. Bu süre de 70 günlük bir süreydi. Bu da çok çetin geçti. Çok yoğun bir kampanya. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bizler, hepimiz bölgelerimizde, Türkiye'nin her köşesinde, yaptığımız bu değişikliğin ne olduğunu, ne olmadığını anlatmaya çalıştık. Bizim işimiz zordu, 'Hayır' tarafında yer alanların işi kolaydı. Çünkü onlar mevcudu anlatıyordu, önümüzde duran yaşadığımız, bir şeyi anlatıyorlardı. Biz ise geleceği anlatıyorduk. Geleceği satın almak o kadar kolay bir iş değil. Herkes mevcudun muhafazasını daha çok tercih eder, bilinmezi kabul etmek, ona olur vermek, kolay olmadığını biliyoruz ama samimiyetimizle her şeyi olduğu gibi vatandaşlarımızla paylaştık, vatandaşımız nihayet bize inandı ve bu değişikliğe olur verdi. Başlarken biz yüzde 30 ile başladık, 70 günde yüzde 30'u yüzde 51,4'e çıkardık. Bu az bir iş değil. Çünkü bu değişiklik sıradan, 18 anayasa değişikliği olmuş, bu onlardan biri değil. Bu sil baştan Türkiye'deki yönetim sistemini değiştiriyor."

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Yeni sistemle darbeler, vesayet üreten, Türkiye'nin yol almasını engelleyen bir sistemin ortadan kaldırıldığını ifade eden Yıldırım, doğrudan milletin yetki verdiği bir sistemin getirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık her seçimde garantili iktidar olacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Seçim oldu, 'Hangi parti kazandı, kim hükümet kuracak' diye bir şey yok. Sandıkta millet ülkeyi kim yönetecek ona karar veriyor. Beş yıl boyunca yetkiyi veriyor. Vesayetçiler avucunu yalıyor, ondan sonra kimseye iş yok. Sürekli istikrar var. Bir kere seçti vatandaş, beş yıl sonra yine gidecek sandığa tekrar seçecek. Dolayısıyla öngörü, gelecek vizyonunu gerçekleştirme, istikrar, güven var. Bu sistemle Türkiye'nin bölünme riski tamamen ortadan kalktı. Çünkü bu sisteme göre yüzde 50 artı bir oy almayan hiç kimse iktidar olamıyor. Yüzde 50 artı bir oy almak da Türkiye'nin her köşesinde destek almakla mümkün. Belirli bölgelerden oy alarak iktidar olma şansı yok. Yani o kampanya dönemindeki iddiaların aksine bu sistemle üniter yapı daha da güçleniyor. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesi tamamen geçerli hale geliyor. Zaten şimdi tüzüğümüze de bunu koyduk, tüzüğümüzde de en son değişiklikle bu dört temel ilkeyi partimizin programına dahil ettik."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetim krizlerinin de biteceğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kriz olabilir, olur ki meclis farklı bir kompozisyonda cumhurbaşkanı farklı bir irade. Kriz ihtimali var mı? Var ama krizden asgari etkilenecek düzenlemeler yapıldı. İcranın ihtiyacı olan bütün imkanlar, yetkiler verildi. Bu da yetmez yasamaya ve yürütmeye aynı güç verildi. Diyelim ki bir kriz oldu, yürütmede seçim kartı var, yasamanın da seçim kartı var. Dolayısıyla krizlerde sistemin kilitlenmesin değil, uzlaşmanın önünü açıyor. Sitem tamamen Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre kurgulanmış ve yıllardan beri yaşadığımız sorunları ortadan kaldıracak bir anlayışa göre planlanmıştır. Getirdiğimiz bu değişiklikle öngördüğümüz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir başka ülkeden kopya edilmiş bir sistem değildir. O başka ülkelerde iyi çalışan yönler alınmış, çalışmayan yönleriyle de biz kendi değerlerimizle, tecrübelerimizle değişiklik yaparak bu sistemi getirdik. İnşallah bu sistem 3 Kasım 2019'da yapılacak meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle tamamen yürürlüğe girmiş olacak. Bunun üç maddesi yürürlüğe girdi. Birincisi Cumhurbaşkanı'mızın partiyle ilişiğinin kurulmasıydı. Bu tamamlandı, Cumhurbaşkanı'mız önce üye olduğu sonra büyük kongremizde genel başkanımız oldu. İkinci madde Hakimler ve Savcılar Kuruluydu, yeniden yapılandırıldı. Bu da bitti. Seçimleri de yapıldı, bu çarşamba günü görevlerine başlayacaklar. Bir üçüncü konu da askeri yüksek mahkemelerin kaldırılması. Bunların kapatılma işlemleri de devam ediyor."

Değişiklikle ilgili diğer konuların 2019'daki seçimlerin ardından yürürlüğe gireceğini aktaran Başbakan Yıldırım, bu süreçte yapılması gereken düzenlemelerin olduğunu belirtti. Bir yandan Meclis'in yasal düzenlemeleri yapacağını diğer yandan da hükümet olarak verdikleri sözleri gerçekleştirmek için çalışacaklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Bu salonda bir kez daha gördük ki AK Parti'de eski, yeni diye bir şey yok. Ne var? Biz birlikte Türkiye'yiz, sen, ben yok, biz varız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, davetimize icabet ettiniz, bu iftar sofrasında bizlerle beraber oldunuz, hepinizden Allah razı olsun" dedi.

(Bitti)