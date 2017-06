AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım: (3) - "Bugün ekonomik göstergeler de büyüme oranımız da iyiye gidiyor. Enflasyon da düşme eğilimine girdi. Her şey çok daha güzel olacak, yarınımız bugünden güzel olacak, hiç kimsenin endişesi olmasın" -"Ne yaparsa yapsınlar beyhudedir. Türkiye'nin her karış toprağını bu şer odaklarından, bu alçak terör örgütünden temizleyeceğiz. Türkiye'nin her köşesinde her vatandaşımızın rahatça seyahat edebileceği, yaşayabileceği, iş tutabileceği şartları sağlayacağız"

05 Haziran 2017 Pazartesi 23:34