AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş:

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Adam gibi bir ana muhalefet lideri yok bu ülkede. Ya kendi içlerinde kavga ederler ya da Türkiye'nin önünü kesmek için tüm güçleri ile çalışırlar. 'Gelişen ve kalkınan Türkiye'nin önünü nasıl keseriz?' bunun hesaplarını yapıyorlar. Kimlerle yapıyorlar? Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerinin uzantılarıyla." dedi.

Partisinin Düzce Kültür Merkezi'nde düzenlenen kasım ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Ataş, Türkiye'nin birçok kentinde yapılan il, ilçe ve diğer kongrelerde hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Kendilerinden önce Türkiye'de siyaset yapan lider ve partilerin olduğuna işaret eden Ataş, "Bu ülkenin yönetimine dahil olan siyasi liderler ve partiler oldu. Hamdolsun ki biz 2002'de, bu ülkeyi devraldığımız zaman fert başına milli gelir 3 bin dolar iken, bugün 10 bin doların üzerinde. 36 milyar dolar ihracat varken, bugün 150 milyar doların üzerine çıktıysa bu, bu teşkilatın gayretleri ile çıktı." diye konuştu.

Ataş, Türkiye'de her türlü zenginliğin, imkanın olduğunu fakat "adam gibi" bir ana muhalefet partisi liderinin bulunmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Adam gibi bir ana muhalefet lideri yok bu ülkede. Ya kendi içlerinde kavga ederler ya da Türkiye'nin önünü kesmek için tüm güçleri ile çalışırlar. 'Gelişen ve kalkınan Türkiye'nin önünü nasıl keseriz?', bunun hesaplarını yapıyorlar. Kimlerle yapıyorlar? Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerinin uzantılarıyla.

Aynen PKK'nın ağzı ile konuşan sözcüleri, milletvekilleri var. Aynen YPG'nin ağzı ile konuşan, hatta YPG'yi savunan milletvekilleri var. Türkiye'nin tek talihsizliği, ana muhalefet yapabilecek düzeyde bir ana muhalefet liderinin olmamasıdır."

Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddete yönelik sözlerine de değinen Ataş, "Acaba bugüne kadar girdiği tüm seçimlerde, seçim sonuçları iyi çıkmayınca kendisi de gidip hanımına şiddet mi uyguladı? Sandıkta başarıyı göremeyince hırsını hanımından mı aldı? Merak ediyoruz. Herhalde kendi uygulamaları böyle ki sıkıştığı zaman, siyasi noktada bir şey üretemeyince demek ki hırsını gidip evden alıyor. Şimdi de kalkıp 'İşi bozuk olan kişi gidip hanımına şiddet uyguluyor.' diye seviyesizce, saçma sapan bir cümle kullanıyor." ifadelerini kullandı.

- "Güçlü ve yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Ataş, Türkiye'ye sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Onlar haksız, her türlü seviyesizce eleştirilerini yaptıkça biz birbirimize kenetlenmeye devam edeceğiz. Milletimizle buluşmaya devam edeceğiz, güçlü ve yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Onlar istedikleri kadar rahatsız olsunlar. Bu anlamda, biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim gidebileceğimiz başka bir ülke yok. Bizim ülkemize sığınmaya ihtiyacı olan insanların, milletlerin, toplulukların sığınacağı bir Türkiye var ama Türkiye'nin sığınacağı başka bir ülke yok. Onun için biz ülkemize hep birlikte göz bebeğimiz gibi sahip çıkmaya çalışacağız."

Kardeşler topluluğu olduklarını, içlerinde yanlış yapan kişiyi bulup bunu kendisine söyleyeceklerini aktaran Ataş, "Eğer düzeltmiyorsa kenara koymasını da biliriz. Bu partide görev alan herkes görevinin hakkını vermeye mecburdur. Ya görevinin hakkını verecek ya da verenlere yer verecek. Ya Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ayak uyduracak ya da ayak uydurabileceklere yer açacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ataş, konuşmasının sonunda ilçelerin isimlerini tek tek sayarak partililerden ayağa kalkmalarını istedi. Toplantıda Ataş'a, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin tarafından hediye takdim edildi.

AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, il ve ilçe ana kademe yönetim kurulu üyeleri ile partililerin hazır bulunduğu toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.