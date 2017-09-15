AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık adliyeyi ziyaret etti

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta'yı ziyaret etti.

Çalık, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Usta'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Görüşme sırasında adaletin tesisi için görev yapan tüm adliye çalışanlarına teşekkür eden Çalık, "Bundan sonra da hakkın ve adaletin üstün geldiği bir hizmet anlayışıyla hizmet edeceğinize inanıyoruz. Kentimiz huzur şehri ve güvenli bir şehir. İnşallah burada adli olayların en aza indirgendiği, güvenliğin sağlandığı bir memleket olarak devam eder." diye konuştu.

Çalık, Usta'nın Malatya'nın yetiştirdiği güzide evlatlardan biri olduğunu dile getirdi.

Usta'nın memleketine hizmet etmek ve adaleti sağlamak için çalışmasının kendileri için de memnuniyet verici olduğunu ifade eden Çalık, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız ve Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül bey ile gelmeden konuştuk. Kente kazandıracağımız yatırımlarımızla ilgili güzel haberlerimiz olacak. Adli binamızla ilgili bakanımızın bize müjdesi var, binamız yatırım programına alındı. 2018 itibarıyla çalışmalar başlamış olacak. Fiziki gerçekleşmeleri yapabiliriz ama önemli olan hakkın hukukun tesis edilmesidir."

Usta, ziyareti nedeniyle Çalık'a teşekkür etti.



