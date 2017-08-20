AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

BİLECİK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelelerinin bitmediğini belirterek, "Son damlasına kadar, kim varsa, mücadele sonuna kadar devam edecek." dedi.

Çalık, partisinin Pazaryeri İlçe Teşkilatının kongresine katıldı. Çalık, yaptığı konuşmada, Pazaryeri'nin geçmişten günümüze tarım, ticaret ve her anlamda sosyal hayatın merkezi konumundaki ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Anadolu'nun ortalarından Bursa'ya giden Roma Yolu'nun, yöre halkının ifadesiyle "Bağdat" ya da "İpek" yolunun bu topraklardan geçtiğini belirten Çalık, Pazaryeri'nde bulunmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

AK Parti Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak 15 Temmuz 2016 sonrası bir araştırma yaptırdıklarını ifade eden Çalık, "Bu ülkeyi 15 Temmuz gecesi darbeden, işgalden kurtaran, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir. Oy versin vermesin 80 milyon o gece 'İyi ki Erdoğan var.' demiştir. Araştırmamızda 'Sizin o gece dışarıya çıkmanızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ne kadar etkili olmuştur?' diye sorduk. 'Yüzde yüz etkili olmuştur, yüzde 98 çok etkili olmuştur.' dediler." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, terör örgütleriyle mücadelelerinin süreceğini vurgulayarak, "Bilin ki FETÖ ile mücadelemiz bitmedi. Son damlasına kadar, kim varsa, mücadele sonuna kadar devam edecek. FETÖ ile de PKK ile de mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.

- Çalık'tan şehit ailesine ziyaret

Kongrenin ardından Bilecik'e geçen Çalık, Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde oturan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1991'de düzenlenen terör saldırısında şehit olan Necdet Ayhan'ın ailesini ziyaret etti.

Engelli ve yaşlı vatandaşları da evlerinde ziyaret eden Çalık, daha sonra AK Parti Bilecik İl Başkanlığına geçti, Bilecik Belediyesi tarafından organize edilen yemeğe katıldı.