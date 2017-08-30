AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bu ülkenin selameti için bayrağımız ve vatanımız için hepimiz canımızı feda etmeye hazırız." dedi.

Çalık, Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki şehitliği ziyaret ederek dua etti ve şehit yakınlarıyla görüştü.

Mezarlık çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Öznur Çalık, terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İster FETÖ, ister PKK, ister PYD olsun bütün terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek. Bu ülkenin selameti için bayrağımız ve vatanımız için hepimiz canımızı feda etmeye hazırız. Şehit annelerimiz ve babalarımızla gurur duyuyoruz. Bu emanetlere sahip çıkmak boynumuzun borcu. Cumhurbaşkanımızın hepimize talimatı, 'kendi anne, babanızdan önce şehidimizin anne ve babasının başımızın üzerinde yeri var'. Gazilerimizin başımızın üstünde yeri var."

Öznur Çalık, daha sonra beraberinde AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ile 2005 yılında Erzurum'dan Iğdır'a göreve giderken trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş İhsan Alpay'ın, Yakınca Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret ederek bir süre görüştü.