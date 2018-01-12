AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

TRABZON (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Özellikle CHP'nin bu terör örgütlerinin taşeronluğunu yaptığı bir dönemde, milli ve yerli duruşuyla 2019 sürecinde AK Parti ile birlikte Cumhurbaşkanımıza vereceği desteği açıklayan Devlet Bahçeli'ye; adına yakışır, devleti koruyup kollayan Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Çalık, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Çalık, burada yaptığı konuşmada, Trabzon’un AK Parti'ye her seçimde tam destek verdiğini belirterek partililere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kentin tarihi önemine de değinen Çalık, "Trabzon atalarına yakışır kahramanlıklara imza atıyor ve bu kahramanlıklara imza atarken de aynı zamanda AK Parti'ye kurulduğu andan itibaren çok büyük destekler veriyor. 16 yaşındayız, 15 yıldır iktidarız ve 12 seçim geçirdik ve bu 12 seçimde de Trabzon'dan tam destek aldık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin var olan hükümet sistemini değiştirdiklerini vurgulayan Çalık, "Birçok engellemelere, terör örgütlerine, terör örgütlerinin taşeronluğunu yapan siyasi partilere, onların uluslararası iş birlikçilerine rağmen Trabzon tam destek verdi ve Türkiye’den de hükümet sistemi değiştirilmelidir cevabını 16 Nisan'da aldık." ifadesini kullandı.

Trabzonlulara bu değişiklik için verilen destekten dolayı teşekkür eden Çalık, şunları kaydetti:

"2017 yılında Türkiye için en önemli değişiklik buydu ama bunun yanı sıra tüm dünyayı ve Müslüman coğrafyasını ilgilendiren, özellikle Amerika'nın Kudüs kararı, İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü ilan etmesinden dolayı sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde önce İİT'yi topladık ve 57 üye ülkenin Kudüs Filistin’in başkentidir, hukuki ve ebedi başkentidir ve öyle kalacaktır kararına imza attık."

Ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplantıya çağrıldığını ifade eden Çalık, "Arkasından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin önderliğinde bu toplantılar ve genel kurulun bir araya gelişi sağlanmış oldu ve orada dünyanın kendisini jandarması olarak ilan eden Amerika, 128 ülkeden tokat gibi bir cevap aldı. Mazlumların umudu, ümmetin ve dünyanın umudu haline gelmiş Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Amerika'ya atılan tokat Amerika'nın uyanmasına sebep olacaktır inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyaya çok önemli bir mesaj verildiğini vurgulayan Çalık, "Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu makam ve bizim Müslümanların en kutsal mekanlarından bir tanesidir. Bu vesileyle Filistin'in başkenti Kudüs olarak kalacaktır. Bugün Kudüs Filistin'in başkentidir ve Allah izin verirse sonuna kadar da başkenti olarak kalmaya devam edecektir. Amerika'nın isteğine verilen cevaplar, Amerika'ya da buna ret cevabı veren ülkelere de çok önemli bir ders mahiyetindedir." ifadelerini kullandı.

- "Hem şeytanı taşladık, hem terör örgütleriyle inanılmaz bir mücadele verdik"

Çalık terörle mücadelenin de devam ettiğini belirterek, "Bir söz vardır, 'Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamayız' deriz. Ama biz hem şeytanı taşladık, hem terör örgütleriyle inanılmaz bir mücadele verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, Başbakanımızın direktifleri, sayın İçişleri Bakanımızın da dirayetli duruşuyla terör örgütlerine inanılmaz bir mücadele verdik. PKK ile DEAŞ ile FETÖ ile mücadele ettik. Terör örgütleriyle mücadele ederken hem ülkemize, hem de şehrimiz Trabzon'a çok önemli hizmetler yapmaya devam ettik." diye konuştu.

- "Genel müdür iftirasını atıyor, sesi Trabzon'daki şube müdüründen çıkıyor"

"Biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyordu?" diye soran Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyordu? Yine laf üretmeye, iftira atmaya, yalan üretmeye devam ediyordu ve biz bu icraatları yaparken CHP'nin başında bulunan genel müdürün söylemleri, Trabzon'da bulunan bir vatandaş tarafından farklı şekilde dile getiriliyordu. Genel müdür nereyi söylerse, onların şube müdürleri de aynı cevabı vermeye devam ediyorlar. Genel müdür iftirasını atıyor, sesi Trabzon'daki şube müdüründen çıkıyor. Cumhurbaşkanımıza yönelik, 'Yaygaracılık yapıyor' cümlesi dahil olmak üzere Trabzon'daki CHP'nin şube müdürüne sesleniyoruz, Trabzon'un yiğit ve mert evlatları Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam edecek."

- "CHP'ye oy verenlerin kendilerini bir çek etmesi gerekir"

"Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi, FETÖ'nün sözcülüğünü yapan, PKK'nın avukatlığını yapan, Türkiye'yi yabancıya şikayet eden bir zihniyetin ürünü" ifadesini kullanan Çalık, şöyle devam etti:

"Bugün bu zihniyetle ülkemizde biz iktidar olarak mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi yaparken genel müdürlüğünü yaptığı o CHP'ye oy verenlerin kendilerini bir çek etmesi gerekir. Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine kasteden insanlara taşeronluk yapan bir siyasi partiyi milli ve yerli olan hiç kimse ve hiçbir düşünce kabul edemez. Biz bunlarla mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz. CHP'nin genel müdürü diyor ki '2019 da yüzde 60 oy alacağım'. Bizim hiç kimsenin hayal kurma özgürlüğünü kısıtlama hakkımız yok. Hayal kurabilirler, göreve geldiği andan itibaren 8 seçimin 8'ini de kaybedip 8-0 mağlup olan Kılıçdaroğlu, şimdi 9-0 olabilecek raddeye gelmiş vaziyette. 2019'da Allah nasip ederse 9-0 olarak bir kez daha hem Trabzon'da hem de Türkiye'de mağlubiyetini alacak."

Çalık, muhalefeti kendi iç dünyası ile baş başa bıraktıklarını belirterek, "Ülkenin milli birliğine ve beraberliğine ihtiyaç duyduğu bu günlerde ülkemizi yabancılara, uluslararası alana şikayet eden Kılıçdaroğlu'nu da ben Trabzonlu hemşehrilerimin sandıkta verecekleri sonuca bırakıyorum. Siz onlara gereken sonucu vereceksiniz." dedi.

- "Adına yakışır, devleti koruyup kollayan Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi iletiyorum"

Türkiye'nin hedeflerinin olduğunu da anlatan Çalık, "Bizim hedefimiz 2023, bizim hedefimiz 2053, bizim hedefimiz 2071, bu hedefleri yakalamanın yolu 2019'dan geçiyor. Hepimizin kilitlenmesi gereken nokta 2019 seçimleri" diye konuştu.

Çalık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ederek, "Özellikle CHP'nin bu terör örgütlerinin taşeronluğunu yaptığı bir dönemde, milli ve yerli duruşuyla 2019 sürecinde AK Parti ile birlikte Cumhurbaşkanımıza vereceği desteği açıklayan Devlet Bahçeli'ye; adına yakışır, devleti koruyup kollayan Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi iletiyorum. 2019 seçimlerinde bizim hedefimiz Allah nasip ederse 60+1'dir. Biz inşallah Milliyetçi Hareket Partisinin de bize vereceği destekle birlikte Cumhurbaşkanımızı yüzde 60'ın üzerinde oyla inşallah seçeceğiz." ifadesinde bulundu.

Ardından Çalık ve beraberindekiler, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın Kalkınma Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Burada, şehidin annesi Gülşen, babası Ali ve kardeşi Berat Özcan tarafından karşılanan Çalık, aile ile bir süre görüştü. Ortahisar ilçesinde 86 yaşındaki Selahattin-Ayşe Yılmaz çiftini ve İnönü Mahallesi'nde yaşayan mikrosefali hastası Derya Mine Şahinoğlu'nu da ziyaret eden Çalık, Gönül Elçileri Projesi kapsamında Trabzon Valiliği desteğiyle engelli gençlerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla bir süre önce açılan engelsiz yaşam kafesi "Ballim Kafe"de engelli gençlerle bir araya geldi.

Çalık'a ziyaretlerinde AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt ile AK Parti İl Başkanı Haydar Revi de eşlik etti.