AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Karabük'te

KARABÜK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin babaevini ziyaret etti.

Yenice ilçesi girişinde partililer ve Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki tarafından karşılanan Çalık, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müsessesi'ne bağlı ocakta 27 Kasım'da meydana gelen göçükte hayatı kaybeden işçi Cafer Tepebaşı'nın Derebaşı köyünde bulunan babaevine gitti.

Çalık, burada madencinin babası Hakkı, eşi Songül ve kızı Berringül Tepebaşı'na başsağlığı dileklerini ileterek, aile üyeleriyle bir süre sohbet etti. Daha sonra, madencinin evinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Tepebaşı'nın yakınlarına, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajını da ileten Çalık, Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda istişarede bulundu.

Çalık, daha sonra ilçeden ayrıldı.