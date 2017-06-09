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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Niğde'de

- Çalık, şehit Halisdemir ve annesi Fadimana Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Niğde'de

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve annesi Fadimana Halisdemir'in mezarını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret için kente gelen ve Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan Ömer Halisdemir ile annesi Fadimana Halisdemir'in kabrini ziyaret eden Çalık kabirlerin başında dua etti.

Kabir ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalık, Türkiye'nin 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimi yaşadığını hatırlattı.

Türk milletinin darbeye karşı koyduğu mücadeleyi bütün dünyanın ayakta alkışladığını belirten Çalık, "Bu tarihi yazan, bu destanı yazan kahramanlarımızı şükranla ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz bizim için çok önemli bir tarihtir. O gece millet olarak bir destana imza attık. O destanın sembol ismi olan Ömer Halisdemir’i mekanında ziyaret ettik. Kendisine ve annesine Allah’tan rahmet diliyoruz. Özellikle böyle bir evlat yetiştirdikleri için, Türkiye’yi terör örgütünün elinden kurtaracak ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir’i yetiştirdikleri için, başta anne ve babasına ve bütün Niğdelilere teşekkür ederim." diye konuştu.

Çalık, kabir ziyaretinin ardından Ömer Halisdemir'in baba evine geçerek babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan ve kardeşi Soner Halisdemir'e başsağlığı diledi.

Çalık'ı evin girişinde karşılayan baba Halisdemir’e Çalık “Sana büyük bir selam getirdim, Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim" dedi.

Baba Halisdemir ise "Çukurkuyu beldesinde yapımı devam eden okulun açılışına Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz" demesi üzerine Çalık da "İnşallah" diyerek yanıt verdi.

Ziyaret sonrası Çukurkuyu beldesinden ayrılan Çalık, AK Parti teşkilatını da ziyaret ederek AK Parti döneminde Niğde’ye kazandırılan yatırımlar hakkında partililere bilgi verdi.

Çalık'a ziyaretler sırasında AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve İl Başkanı Emrah Özdemir eşlik etti.



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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur ÇalıkNiğdeşehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir
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