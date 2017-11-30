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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Zonguldak'ta

ZONGULDAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret eden Çalık, daha sonra Özel Özüm Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki öğrencilerle...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Zonguldak'ta

ZONGULDAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret eden Çalık, daha sonra Özel Özüm Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilerle ilgili bilgi alan Çalık, öğrenci velilerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, AK Parti hükümetlerinin engellilerle ilgili yaptığı çalışmaları anlattı.

Çalık, daha sonra Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı vatandaş Süleyman Özdemir'in evine giderek, bir süre Özdemir ve ailesiyle sohbet ettti.

İstanbul'da, 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit olan polis memuru Hasan Bilgin'in, Kozlu ilçesinde yaşayan babası Yaşar ile annesi Aynur Bilgin'in evlerine giden Çalık, daha sonra Zonguldak Merkez Huzurevi'nde bulunan yaşlıları ziyaret etti.

Huzurevinde kurulan Boccia takımı ile atış yapan Çalık, daha sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müsessesi'ne bağlı ocakta 27 Kasım'da meydana gelen göçükte hayatı kaybeden İsa Çeltik'in Beycuma Beldesi'nde bulunan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Madencinin evinde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

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