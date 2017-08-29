AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ kurban pazarını gezdi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesinde kurban satış alanını ziyaret etti.

Doğançay Mahallesi'ndeki alanda büyük ve küçükbaş hayvan fiyatlarıyla ilgili bilgi alan Dağ, vatandaşlarla sohbet etti, pazarlıklarla katılarak kurban alışverişinde alıcıyla satıcının arasını buldu.

Ziyaret sonunda AA muhabirine açıklamada bulunan Dağ, alışverişin yoğun olduğunu, vatandaşın kurbanlıklara ilgi gösterdiğini söyledi.

Alana getirilen büyük ve küçükbaş hayvanların büyük ölçüde tükendiğini kaydeden Dağ, "Kurban satış alanı çok hareketli. Köylümüz elindeki malları neredeyse bitirmiş. Bayram sonuna kadar herkes malını satmış olarak dönecek." dedi.

Dağ, pazardaki alışverişi keyifli bulduğunu belirterek, "İnsanlarımızla bir arada bulunmaktan mutluyuz. Pazarın hareketli olması da bizi ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, pazara gelen İzmirli Koray Baygut ile Manisa'dan gelen satıcı Ahmet Tunca'nın pazarlığına katıldı.

Pazarlık sonucu Baygut, koçu bin 150 liraya satın aldı.