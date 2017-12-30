AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker MAS-ICNA Kongresinde konuştu

CHICAGO (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, “Kudüs namusumuzdur, Kudüs davamızdır ve Kudüs, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ilan ettiği üzere Kudüs kırmızı çizgimizdir.” dedi.

Eker, bu yıl 16’ncısı düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren Amerika Müslüman Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) Kongresi kapsamında “Kudüs bizim için ne anlama geliyor” başlıklı oturumda konuştu.

Kudüs’ün Müslümanların kanayan yarası olduğunu belirten Eker, üç semavi dinin bir arada yaşadığı, Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu peygamberler şehri Kudüs’ün kutsiyetinin korunmasının sadece Müslümanların değil tüm insanlığın vazifesi olduğunu ifade etti.

Eker, “Benim için Kudüs şu demektir: Dünyada ve bölgemizde adaleti, hoşgörü ve karşılıklı saygıyı tesis edip idame edecek bir mihenk taşıdır. Gerçek anlamda çoğulculuktur. Bizim vazifemiz Kudüs’ü korumaktır.” diye konuştu.

Kudüs'ün geçmişte çok acılar çektiğini anımsatan Eker, bugün de işgalcilerin kutsal Kudüs topraklarında işgallerini genişletirken dünyanın buna karşı karar üstüne karar almaktan başka bir şey yapmadığını kaydetti.

İsrail’in Kudüs’ü 1967’de işgal etmesinden sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun İsrail’e Kudüs’ün statüsünü değiştirecek herhangi bir adım atmaktan kaçınması çağrısı yaptığını, 1980’de ise İsrail’in Kudüs’ü ilhak etmek istemesine karşı BM Güvenlik Konseyi’nin karar çıkardığını hatırlatan Eker, İsrail’in 1980’den bugüne kadar uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini, buna karşın o günden bu yana hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.

Mehdi Eker, “Milletimiz 400 yıl boyunca hizmet ettiği Kudüs’e karşı tarihi bir sorumluluk hissetmektedir. İslam dünyasının her köşesinden halkımız, toplumlarımız Filistin ve Kudüs konusunda tamamen birbirine kenetlenmiş durumda. Kudüs namusumuzdur, Kudüs ortak davamızdır, Kudüs, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ilan ettiği üzere kırmızı çizgimizdir.” ifadelerini kullandı.

- "Kudüs Selahaddin Eyyubi gibi hakperest birinin merhametini bekliyor"

Türkiye’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararının hemen ardından Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini korumak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini topladığını hatırlatan Eker, bunun ardından Türkiye’nin BM Genel Kurulu’nu acil toplantıya çağırdığını ifade etti.

BM Genel Kurulu’nda 128 ülkenin Trump’ın Kudüs kararını geçersiz sayan tasarıya destek verdiğini, ABD ve İsrail ile 9 ülkenin de karşı oy kullandığını hatırlatan Eker, “BM Genel Kurulu’ndaki oylama sağduyu sahibi olanların desteğiyle İslam dünyasının birlik içindeki tepkisinin bir sonucuydu.” şeklinde konuştu.

BM’deki oylamanın sonucunun “Filistin halkının maruz kaldığı adaletsizliğe karşı bir adım ileri gitmek” olduğunu belirten Eker, bir olunması halinde tehdit ve şantajlara rağmen neler yapabileceğinin gösterildiğini kaydetti.

Eker, sonuçları hesaplanmamış ve bölgede yeni krizler çıkarabilecek Kudüs’ün statüsüne ilişkin yeni adımlar atmaması konusunda ABD yönetiminin ikna edilmesi gerektiğini belirti.

Eker, “Kudüs bugün Selahaddin Eyyubi gibi hakperest birinin merhametini bekliyor. Kudüs, ilahi adalet anlayışına sahip bir sahabe olan Ömer Bin Hattab’ı bekliyor.” diye konuştu.

- "Birinci Dünya Savaşı bitmiş değil"

Son 100 yıl içinde iki büyük savaşın yaşandığını ve 82 milyon insanın öldüğünü dile getiren Eker, ancak Birinci Dünya Savaş’ının henüz bitmediğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, şunları kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı, İslam dünyasını parçalamayı amaçlayan ve Ortadoğu’daki olayları Batı'dan ayrı düşünemeyeceğimiz ölçüde bir parçalanmayı uygulamak için bir projeydi. İkinci Dünya Savaşı Avrupa Birliği’nin kurulması ve Avrupa entegrasyonunun oluşmasıyla bitti. Ancak Birinci Dünya Savaşı bitmiş değil çünkü mevzu İslam dünyasıdır.”

İslam dünyasının halen PKK, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleri ile parçalanmaya çalışıldığına dikkat çeken Eker, bölgedeki tüm toplumların sağduyulu olması gerektiğinin altını çizdi.

Oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kongre için gönderdiği video mesajı da gösterildi.