AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Cumali Atilla'yı ziyaret etti.

Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri Ebubekir Bal, İsmet Uçma, Nevzat Ceylan, Halis Dalkılıç, Ahmet Eşref Fakıbaba ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Akar ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Atilla ile görüştü.

Atilla, heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Göreve başladığı ilk günden bugüne bütün devlet büyükleri başta olmak üzere, bakanlıkların taşradaki bölge müdürlüklerinin kendilerini yalnız bırakmadığını kaydeden Atilla, şöyle devam etti:

"Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederim. Buraya gelenler işimizin çok zor olduğunu söylüyor ama ben öyle düşünmüyorum. İşimiz çok kolay, önce yüce Rabbimin bize yardımı, devlet büyüklerimizin desteği ve aziz milletimizin duasıyla bu zor işlerin üstesinden geleceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Diyarbakır'a güzel hizmetler yapma adına gece gündüz, canla başla çalışacaklarını ifade eden Atilla, Diyarbakır'a efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiklerini belirtti.

Atilla, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Omuzlarıma ağır bir yük yüklediğimin ve önemli bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Devlet büyüklerimizin, bakanımızın ve aziz Diyarbakırlı hemşehrilerimin benden büyük beklentileri olduğunun da farkındayım. Bu nedenle hep birlikte bu kenti Diyarbakırlı hemşehrilerimle birlikte yönetmeye adayız. Biz sivil toplum ve meslek kuruluşlarımız ile burada yaşayan bütün vatandaşlarımıza değer vereceğiz. Onların fikirleri bizim için çok kıymetli olacak, biz onları dinleyeceğiz. Onların isteklerine ve taleplerine de en kısa zamanda cevap vereceğiz."

Bütün mesailerini vatandaşlara hizmete ayıracaklarını kaydeden Atilla, "Şu ana kadar bu kentte daha önceki yönetimler, kendilerine oy verilerek seçilmelerine rağmen göreve başladığımız zaman, en basit belediye hizmetlerinin asgarisi olan ulaşım ve temizlik hizmetlerini bile yerine getirememişlerdir. Göreve başladığım ilk günden itibaren bu hizmetler aksatılmadan yerine getirilmektedir. Bu bizim vatandaşa verdiğimiz değerden ibarettir. Biz vatandaşımıza hizmet için buradayız. Bütün mesaimizi vatandaşımıza ve aziz Diyarbakırlı hemşehrilerimize mutlaka sunacağız." ifadelerini kullandı.

Karaaslan da Atilla'ya görevinde başarılar diledi.



