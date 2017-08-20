Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ASELSAN ROKETSAN Sıcak
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

- "Partimizde kongre süreci başladı. Türkiye'nin birçok yerinde kongreler yapılmaya başlandı. Öncelikle ilçelerimizin daha sonra illerimizin kongre süreci tamamlanacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Partimizde kongre süreci başladı. Türkiye'nin birçok yerinde kongreler yapılmaya başlandı. Öncelikle ilçelerimizin daha sonra illerimizin kongre süreci tamamlanacak." dedi.

Karaaslan, AK Parti Havza İlçe Teşkilatı Toplantısında yaptığı konuşmada, partilerinde kongre sürecinin başladığını belirtti.

"Bu toplantıda cumhurbaşkanımızın mesajlarını sizlerle paylaşacağız" diyen Karaaslan, "Toplantıda sizlerin görüşlerini dinleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Partimizde kongre süreci başladı. Türkiye'nin birçok yerinde kongreler yapılmaya başlandı. Öncelikle ilçelerimizin daha sonra illerimizin kongre süreci tamamlanacak. Bu sürecin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ise hedeflerinin 2019'da yüzde 50'nin üzerine çıkmak olduğunu kaydetti.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AK Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem KaraaslanHavza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5