AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Partimizde kongre süreci başladı. Türkiye'nin birçok yerinde kongreler yapılmaya başlandı. Öncelikle ilçelerimizin daha sonra illerimizin kongre süreci tamamlanacak." dedi.

Karaaslan, AK Parti Havza İlçe Teşkilatı Toplantısında yaptığı konuşmada, partilerinde kongre sürecinin başladığını belirtti.

"Bu toplantıda cumhurbaşkanımızın mesajlarını sizlerle paylaşacağız" diyen Karaaslan, "Toplantıda sizlerin görüşlerini dinleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Partimizde kongre süreci başladı. Türkiye'nin birçok yerinde kongreler yapılmaya başlandı. Öncelikle ilçelerimizin daha sonra illerimizin kongre süreci tamamlanacak. Bu sürecin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ise hedeflerinin 2019'da yüzde 50'nin üzerine çıkmak olduğunu kaydetti.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.