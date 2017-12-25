AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Ağrı'da

AĞRI (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Doğubayazıt ilçesinde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Karacan, ilçede faaliyet yürüten STK'ların temsilcileriyle Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda görüştü.
Katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Karacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini getirdiğini söyledi.
STK temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Karacan, çözümleri için ivedilikle cevap vereceklerini sözlerine ekledi.
Toplantıya, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve STK temsilcileri katıldı.