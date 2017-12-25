Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt Vahap Çelik Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Ağrı'da

- Karacan, Doğubayazıt'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Ağrı'da

AĞRI (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Doğubayazıt ilçesinde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Karacan, ilçede faaliyet yürüten STK'ların temsilcileriyle Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda görüştü.

Katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Karacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini getirdiğini söyledi.

STK temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Karacan, çözümleri için ivedilikle cevap vereceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve STK temsilcileri katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AğrıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun KaracanDoğubayazıt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5