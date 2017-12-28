AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Batman'da

BATMAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Batman'da sevil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Karacan Batman'da Vali Ahmet Deniz ve Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'u ziyaret etti.



Sorun ve talepleri dinleyerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek üzere kente geldiğini belirten Karacan, "Sivil toplum örgütleriyle Batman ile ilgili neler yapabiliriz, Batman'a daha çok nasıl hizmet götürürüz? Bunları belirleyip sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağız." dedi.

Daha sonra Türkiye Petrolleri Kristal Park Tesislerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Karacan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın selamlarını getirdik. Buradan sizlerden alacağımız bilgileri Genel Başkanımıza sunmak için buradayız. Batman'a nasıl fayda sağlayabiliriz, Batman'ın gelişimine nasıl etki edebiliriz? Bunun için buradayız. İlin sorunlarını yaşayanlar sizlersiniz. Bizlerin gözünden kaçabilir. Sizler buradasınız, unutabiliriz veya bize göre öncelik olmayabilir ama burada yaşayan sizlersiniz. Sizlerin önceliği bizlerin önceliğidir. İstişare sünnettir, biz de istişare etmeye geldik, sizi dinlemeye geldik."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.