AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Iğdır'da

IĞDIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Iğdır'da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Harun Karacan, kentte faaliyet yürüten STK'ların temsilcileriyle Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda buluştu.

Katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Karacan, "Ülkemizin 2019'a giden sürecinde sizlerin düşünce ve taleplerinizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceğiz." dedi.

Karacan, STK temsilcilerinin düşüncelerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Sizin için önemli olan bizim için de önemlidir. Iğdır büyürse Türkiye büyür, Iğdır kalkınırsa Türkiye kalkınır, Iğdır güvenliyse Türkiye güvenlidir." ifadesini kullandı.

Basına kapalı devam eden toplantıda Karacan, STK temsilcilerinin öneri ve taleplerini dinledi.