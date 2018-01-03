AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Niğde'de

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Türkiye'nin 2023 süreci daha sonra 2053 ve 2071'e kadar uzanan bu yol haritasını 2019 seçimleri belirleyecek. Burada herkese görev düşüyor." dedi.

Karacan, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı ziyaret ederek kent hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Karacan, burada yaptığı konuşmada, Niğde'ye sivil toplum kuruluşları ile sohbet etmeye geldiklerini söyledi.

Karacan, 2019 seçimlerine az bir süre kaldığını ve teşkilatlarla birlikte 2019 sürecinde hep birlikte çalışmaları gerektiğini belirten Karacan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte çalışırken de hiçbirimiz hiçbir şekilde hangi makamda, hangi mevkide olursa olsun, ister milletvekili, ister genel başkan yardımcısı, ister belediye başkanı, ister yönetimlerde belde başkanı olsun, hangi makamda olursa olsun hiçbirimizin bu süreçte hesap düşünme haddi de yok hakkı da yok. Hep birlikte sadece kendimiz için değil, kendi makamımız için değil, kendi evlatlarımız için de değil, Türkiye için çalışmalıyız. Türkiye'nin 2023 süreci daha sonra 2053 ve 2071'e kadar uzanan bu yol haritasını 2019 seçimleri belirleyecek. Burada herkese görev düşüyor. Bu memlekete inanan, bu memlekete güvenen, liderine güvenen, lideriyle beraber yol yürümüş herkese görev düşüyor. Makamı ne olursa olsun, ister sade bir üye, ister AK Parti gönüllüsü olsun, ister herhangi makamda görevi olsun hiç fark etmez. Eğer biz geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğin, Türkiye'nin selametini düşünüyorsak hep birlikte, küsmeden, darılmadan, birbirimizi incitmeden, birbirimizin eksiklerini tamamlayarak, fazlalıklarımız varsa bunları da birbirimize sadece kulağına fısıldayarak bu süreçte yol almamız lazım."

Karacan, 2019 sürecinde kadın kollarının çalışmasının önemli olduğunu ifade ederek, 2019 sürecinde kadın kollarına çok yük bineceğini bildirdi.

Kadın kollarının daha aktif, daha dinamik, daha heyecanlı, gençlik kollarıyla beraber hep birlikte bu süreci tamamlamaları gerektiğini aktaran Karacan, şunları kaydetti:

"İnşallah hep birlikte bu süreci tamamlayacağız. Bu süreçte tabiki eksiklerimiz olacak, yanlışlarımız da olacak ama bunu bilerek değil, bilmeden yapılan yanlışlıkların hepsi bir şekilde telafi edilir. 2019'da Mart'tan başlayacak ve arkasından kasımdaki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gerçekten Türkiye'nin bir yol haritası çizilecek. Ya Türkiye'ye denilecek ki bundan sonra 2023, 2053, 2071'li yılların Türkiye'sine giden, ilerleyen, dünya lideriyle beraber dünyada hükmeden bir Türkiye olacak ya da eskisi gibi Türkiye 70'li, 80'li yıllardaki gibi hatta 2000'li yılların başındaki gibi Türkiye yeri geldiğinde bir milyar dolar için kapılarda bekleyen bir Türkiye olacak bunun kararını halkımız verecek."

Karacan, daha sonra bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.



