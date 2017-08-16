AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan THK'yı ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan'ı ziyaret etti.



Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, THK Genel Başkanı Atılgan ile makamında bir araya gelen Karacan, "Ülkemizin en köklü kuruluşlarından biri Türk Hava Kurumunu ziyaret etmekten mutluluk duydum. Türk Hava Kurumunu havacılığın gelişiminde gösterdiği gayretler, eğitimlerindeki başarılar ile aktif bir sivil toplum kuruluşu olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Karacan, Gazi Mustafa Kemal’in tembih ettiği gibi havacılık sektöründe ve eğitiminde THK'ya büyük görev düştüğüne işaret ederek, "Bu görevi ise şimdiki ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin azmiyle gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hükümetimizin teknolojiye, yeniliğe ve gelişime ne kadar çok önem verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bizden istediğiniz, talep ettiğiniz konularda yanınızda olduğumuzu da bilmenizi istiyorum.“ değerlendirmesinde bulundu.

Atılgan da kurum ve çalışmaları hakkında Karacan'a bilgi verdi.