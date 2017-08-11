AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan'dan Türk Kızılayına ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılayı Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette konuşan Karacan, başarılması zor olan insanların kalbine girme meziyetini Türk Kızılayının tam manasıyla yerine getirdiğini belirtti.

"İnsanların güven ve itimadını sağlayan Türk Kızılayı sadece ülkede değil dünya çapında saygınlığa kavuştu. Gurur kaynağımız Kızılay sıkıntıya düşen gözlerin ilk aradığı kurumdur." ifadesini kullanan Karacan, şunları kaydetti:

"Bizim kültürümüzde ihtiyaç sahibine yardım etmek büyük bir öneme sahiptir. Hükümet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kızılaya her zaman destek olacağız. Vatandaşlarımızın da desteklerini hiçbir zaman esirgemeyeceğini çok iyi biliyorum. Bundan sonraki yapılacak çalışmalara yönelik ortak paydada buluşacağımız bir sinerji oluşturacağımıza inanıyorum. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak süreç içinde karşılaşacağınız her türlü sorun ve taleplerinizle yakından ilgileneceğime emin olabilirsiniz."

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık da öncelikle Karacan'ın bu göreve gelmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, "Sivil toplumla her zaman iç içe yaşamış birisisiniz. Bunu Kızılay ailesi olarak çok iyi biliyoruz çünkü Harun Bey Kızılayımızda üst kurul delegeliği görevinde de bulunmuştur. Kendisine nazik ziyareti için teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

