AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı Bolu'da

BOLU (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, 28 Şubat dönemiyle yüzleştiklerini ve sürmekte olan mağduriyetleri hukuk çerçevesinde ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Kavakcı, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek, mahkumlarla görüştü.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kavakcı, cezaevindeki mahkumları ziyaret etmek ve cezaevi şartlarını görmek için Bolu'ya geldiklerini söyledi.

Özellikle 28 Şubat'ın yıl dönümünün yaklaştığı bugünlerde 28 Şubat sürecinde mahkum olanları ziyaret etmek istediklerini belirten Kavakcı, şunları kaydetti:

"Bu süreçte mahkum olmuş kardeşlerimizi ziyaret edip onlarla dertleşmek, hasbihal etmek istiyoruz. İnşallah ziyaretimiz hayırlara vesile olur. İnsan Hakları Başkanlığı olarak rutin yaptığımız ziyaretlerden birisini gerçekleştirdik. 28 Şubat kararlarıyla mahkum olan kardeşlerimizi ziyarete geldik. Onlarla biraz hasbihal ettik, dertleştik. Yaşamış oldukları o zorlu süreci beraber tekrar hatırladık. 28 Şubat'ın sembol isimlerinden Yakup Köse ile aynı suçlama ile Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmış bazı kişiler de bize eşlik etti. Onlar da 28 Şubat dönemini en ağır şekilde yaşadı."

Halen cezaevinde bulunanlar için neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini dile getiren Kavakcı, 28 Şubat'ın Türkiye için çok zorlu bir süreç olduğunu aktardı.

Kavakcı, "İnsanların 'irticacı' diye etiketlendiği, genç yaştaki çocukların insan hakları ihlaline uğradığı ve hapse atıldığı, başörtülü kızların sokaklarda sürüklendiği, insanların hayatlarının üzerinden silindir gibi geçildiği bir dönemdi. 28 Şubat dönemiyle bu süreçle yüzleşiyoruz ve sürmekte olan mağduriyetler varsa bunları hukuk çerçevesinde ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu manada bizim için verimli bir ziyaret oldu." diye konuştu.

Ravza Kavakcı, cezaevinde bulunan 28 Şubat mağdurlarının tahliyeleriyle ilgili hukukçularla konuşup istişare etmeleri gerektiğini anlatarak, cezaevinde bulunanların tekrar yargılanmaları konusunda neler yapılabilir konusunda çalışma gerçekleştireceklerini bildirdi.

- "Son 28 Şubat kampanyası"

28 Şubat döneminde tutuklanarak cezaevine konulan gazeteci-yazar Yakup Köse de bu ziyaretle "Son 28 Şubat kampanyası"nı başlattıklarını belirtti.

Şu an cezaevinde bulunan 28 Şubat mağdurlarının yaklaşık 22-23 senedir içeride olduğunu söyleyen Köse, "Sağ olsunlar sayın vekillerimiz de geldiler ve içerideki arkadaşlarımızla bizzat hasbihal ederek, durumu yerinde inceledi. Biz bu ziyaret vesilesiyle artık 22-23 senedir zindanda olan bu mağdurlar için son 28 Şubat kampanyasını Bolu F Tipi Cezaevi önünden başlatıyoruz. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için 28 Şubat'a kadar gerek sivil toplum kuruluşları gerek basın gerekse de diğer aktivitelerimizi hızlandıracağız." ifadesini kullandı.

Köse, bu tutuklulukların artık sonlanmasını istediklerini de vurgulayarak, "Bu insanlar FETÖ'cü savcı ve hakimler tarafından mahkum edildi. Bunların yeniden irdelenip, yeniden yargılama dilekçelerinin verilerek tekrar yargılanmalarını istiyoruz." dedi.

Kavakcı'ya ziyaretinde AK Parti Konya Milletvekili ve AK Parti İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüsnüye Erdoğan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan ve öteki ilgililer eşlik etti.