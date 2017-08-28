AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Türkiye'nin gururu, mazlumların umudu olan, milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığının 3. yılını tebrik ediyor ve daha nice yıllar Allah başımızdan eksik etmesin diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kavakcı, yaptığı yazılı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te ilk kez cumhurun doğrudan oyuyla seçildiğini ve 28 Ağustos 2014'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine başladığını anımsattı.

Erdoğan'ın, alışılagelen "oturan cumhurbaşkanı" anlayışını ve algısını kökten değiştirerek, başbakanlığı döneminde olduğu gibi milletin hizmetinde ve milletile iç içe gece gündüz çalıştığını ifade eden Kavakcı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığını halka açarak, muhtarlarla toplantılardan, şehit yakınları, sanatçılar ve sporculara kadar cumhurun her kesimiyle her fırsatta buluşup kucaklaştı. Böylece Cumhurbaşkanlığını 'Milletin Külliyesi' haline getiren; 15 Temmuz'da ülkeyi karanlığa mahkum etmek isteyen hain darbe girişimine milletinin desteğiyle karşı koyarak Türkiye'yi karanlık bir geceden aydınlık bir şafağa çıkaran ve tarihte darbe girişimi bastıran tek milletin tek lideri olarak milletiyle birlikte tarihe geçen; vakar ve onurla 'Başaramayacaksınız, bu millete boyun eğdiremeyeceksiniz' diyerek, başkanı olduğu cumhurunun ve 'Dünya beşten büyüktür' diyerek mazlum milletlerin daima umudu oldu…

AK Parti çatısı altında yardımcısı olma ve birlikte çalışma şerefine erdiğim Genel Başkanımız ve Türkiye'nin gururu, mazlumların umudu olan, milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığının 3. yılını tebrik ediyor ve daha nice yıllar Allah başımızdan eksik etmesin” diyorum."