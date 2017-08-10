AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Recep Tayyip Erdoğan varsa biz varız, alın Tayyip Erdoğan'ı AK Parti kalır mı? Alın AK Parti'yi hiçbirimiz kalmayız. O zaman hepimiz bu partiyi yüceltmek ve bu liderin arkasında dimdik durmak zorundayız." dedi.

Kaya, AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen Birleştirilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti olarak birlik ve beraberliği önemsediklerini söyledi.

Türkiye'nin daha güçlü olması gerektiğini, dünyanın birçok yerinde zulümlerin devam ettiğini belirten Kaya, "Bizim daha güçlü olmaya ihtiyacımız var. Yaptığımız toplantıların tek gayesi var; bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte hem AK Parti hem Türkiye olacağız." diye konuştu.

Emanetin ehline verildiği zaman AK Parti'nin ve Türkiye'nin büyüyeceğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bazı arkadaşlarımız kendilerini böyle bulunmaz Hint kumaşı gibi görüyorlar, 'Efendim ben olmasam bu ilçeden asla bu kadar oy çıkmazdı' falan, ben onlara diyorum ki hanımınızın oyunu garanti edin başka bir şey istemiyorum. İster ilçe başkanı olsun, ister belediye başkanı, ister milletvekili, bağımsız aday olsun boyunu posunu görelim. Kimse hiçbir şey değil, AK Parti varsa biz varız. Recep Tayyip Erdoğan varsa biz varız, alın Tayyip Erdoğan'ı AK Parti kalır mı? Alın AK Parti'yi hiçbirimiz kalmayız. O zaman hepimiz bu partiyi yüceltmek ve bu liderin arkasında dimdik durmak zorundayız."

Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Özdemir, birer konuşma yaptı.

Kaya, programları çerçevesinde Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.