AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: FETÖ'cüler Türkiye karşıtı propaganda yürütüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Afşin teşkilatının ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, istişareye riayet ettiklerini çünkü AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bütün erleriyle neferlerinin bu istişare ve dava şuuruyla hareket ettiğini dile getiren Ünal, öfkenin aklın karanlığı olduğunu, öfkeyle iş yapılamayacağını belirtti.

Ünal, Türkiye'nin her yerine dev eserler yaptıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Yaptığımız bu yatırımların, yolların, okulların içinde bizim ruhumuz, bizim inancımız olmazsa bunun bir kıymeti var mı? O okullarda bizim çocuklarımıza, bizim değerlerimiz, bizim inancımız, atamızdan, ceddimizden gördüklerimiz çocuklarımıza aktarılmıyorsa, o ruh yaşatılmıyorsa bunun bir kıymeti var mı? Hiçbir kıymeti yok. Bugün şunu bilin ki Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında, Türkiye'ye dönük verilen bu savaşın tek bir sebebi var, bu ruhu yok etmek. Biz geçmişte olduğu gibi teslimiyetçi politikalar içinde olsak, bu ruhu ortadan kaldırmak için Kur'an-ı Kerim'i yasaklayan, namaz kılanı horlayan, ahlaki değerlerine sadakat gösterenleri aşağılayan bir tavır içine girsek bizim dünya ile bir sorunumuz olur mu? Bu mücadele, bu savaş kime karşı? İşte sizin yaşattığınız bu ruha karşı. Bu ruhu yok etmek istiyorlar."

"Kaçak FETÖ'cü yargı mensupları destek veriyor"

Yurt dışında Türkiye aleyhine propaganda yürütüldüğünü dile getiren Ünal, "Şimdi yurt dışındaki FETÖ'cüler 165 ülkede Türkiye karşıtı bir propaganda yürütüyor. İçerdekiler de sosyal medyada hashtag açıp 'Aynı gemide değiliz, bu savaş AK Parti'ye karşıdır, bu savaş Türkiye'ye karşı değildir.' diyorlar. AK Parti kim? AK Parti bu ülkede yüzde 52 oy almış, kıymetli olmasının sebebi bu millet tarafından seçilmiş olması değil midir? Bu bir FETÖ taktiği." diye konuştu.

Rıza Sarraf'ın ABD'de tanık olarak yer aldığı davaya ilişkin değerlendirmede de bulunan Ünal, şunları kaydetti:

"Ambargo delindiği için mi o davayı görüyorlar? Hayır. Eğer ambargo davası olsaydı ambargoyu konuşurlardı. Neyi konuşuyorlar? Tayyip Erdoğan'ı konuşuyorlar, Türkiye'yi konuşuyorlar. Onlara kimler lojistik destek veriyor, onu da gördük, Amerika'daki kaçak FETÖ'cü yargı mensupları. Dün gördünüz, gazetelere de televizyonlara da yansıdı. Mahkemeden kimlerin çıktığını gördünüz. Emre Uslu, Nurhaklı (Kahramanmaraş'ın ilçesi). Bu topraklardan böyle adam çıkmazdı ama maalesef çıktı. İşte Adem Yavuz. Bu davaları bilgi olarak besleyen, oradaki o rehin alınmış adama ne söylemesi gerektiğini ezberleten, içeride de 'Bak duyuyor musunuz adam ne diyor?' diye Türkiye'ye baskı yapmaya çalışan bir aklın ne yapmaya çalıştığını görüyorsunuz. Bizim daha önemli sorunlarımız var. Ciddi bir mücadele devam ediyor."

Muhabir: İsmail Hakkı Demir