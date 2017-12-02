AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Metal yorgunluğundan bizim kastettiğimiz nedir? Eğer ilk günkü aşkınızı, heyecanınızı kaybetmişseniz, önceliklerinizi kaybetmişseniz, artık 'biz' yerine 'ben' demeye başlamışsanız bilin ki sizde metal yorgunluğu başlamış demektir." dedi.

Ünal, partisinin Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hareketin lideri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel başkan olduktan sonra "metal yorgunluğu" olarak ifade ettiği konunun önemini vurgulayan Ünal, "Birilerinin 'siyasetin o ilk günkü heyecanını, o ilk günkü önceliklerini, değerlerini, ilkelerini, o ilk günkü aşkı kaybedip kaybetmediğini' kendilerine sormasını istedi. Metal yorgunluğundan bizim kastettiğimiz nedir? Eğer ilk günkü aşkınızı, heyecanınızı kaybetmişseniz, önceliklerinizi kaybetmişseniz, artık 'biz' yerine 'ben' demeye başlamışsanız bilin ki sizde metal yorgunluğu başlamış demektir." diye konuştu.

Kendilerinin siyasete edep olarak baktıklarına dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Edep kişinin haddini bilmesidir. Edep kişinin yerini bilmesi ve nefsine teslim olmamasıdır. Edep her yerde kulun Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamasıdır. Edep, yaptığın işi siyasetin ve o siyaseti de nefsinin aracı haline getirmemesidir. Biz Tayyip Erdoğan'dan böyle gördük. Büyüklerimizin olduğu yerde edep ettik. Büyüklerimizin olmadığı yerde de büyüklerimizi edeple temsil ettik. İşin ahlakı budur. İşin ahlakı şov yapmak değildir."

Ünal, büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizerek, "Her şey sizin gözünüzün önünde cereyan ediyor. Türkiye'ye kurulan bu tuzakların farkındasınız, verilen mücadelenin farkındasınız. Burada asıl soru, bizim bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırmak için neye ihtiyacımız var? Onun için edep ile başladım." dedi.

- "Onlar bu ülkeye ihanet ediyor"

Öte yandan, kültür merkezin çıkışında Mehmet Ağgürbüz isimli bir vatandaş elindeki bazı evrakla Ünal'ın yanına gelerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde esnaf olduğunu, o zaman doktora gidemediğini ve ilaç alamadığını söyledi.

Bunun üzerine Mahir Ünal, Ağgürbüz'e "Kılıçdaroğlu sana kurban olsun. Sen bu ülkenin kıymetini biliyorsun, bu ülkeye can feda ediyorsun, bu ülkeye ihanet etmiyorsun ama onlar bu ülkeye ihanet ediyor." ifadesini kullandı.











