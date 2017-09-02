AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valiliğince düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Ünal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Trabzon Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, bayramlaşmanın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve toplumun bütün kesimleri bugün burada bayramlaştı. Hep birlikte kaynaştık, bayramlaştık. Bugün birlik, beraberlik anlamında, bizi bir araya getiren değerlerin kıymetini bir kez daha idrak ettik ve birlikte yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunun sevincine hep beraber vardık."

Bayramlaşma törenine, Vali Vahdettin Özkan, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti milletvekilleri Celalettin Güvenç, Uğur Dilipak, İmran Kılıç, İlker Çitil, MHP Kahramanmaraş milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve diğer ilgililer katıldı.