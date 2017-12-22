AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal kitabevi açılışına katıldı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ankara'da bir kitabevinin açılışına katıldı.

Altındağ ilçesi Hamam Arkası Sokak'taki Fatih Kitabevi'nin açılışında, Ünal'ın yanı sıra eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yazar Nuri Pakdil ve bazı eski bakanlar da bulundu.

Görmez ve Pakdil'in duasıyla açılan kitabevini gezen Ünal ve beraberindekiler, "hayırlı olsun" dileklerini dile getirdi.

Kitabevinin sahibi Fatih Yurdakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara kültür faaliyetleri içerisinde, kendilerini sıcak ve mutlu hissedecekleri bir ortam oluşturduklarını belirtti.

Yazar, kültür adamları ve buna ihtiyaç duyan gençleri kitabevine davet eden Yurdakul, işletmeye bir de masal odası yaptıklarını vurguladı. Yurdakul, "Bu odada, anneler ile çocuklara masal okuyacağız. Buradaki çalışanlarımız günün belli saatlerinde gelen çocuklara kitap okuyacak." ifadelerini kullandı.