AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şu anda Katar üzerinden Körfez'de yaşananları görüyorsunuz. Küresel güçlerin bölgeyi dizayn etmek için nasıl çalıştıklarını hepiniz görüyorsunuz. Dimdik ayakta duran Türkiye, 'benim mahallemi benim oturmadığım bir masada düzenlemenize izin vermeyeceğim' dediği için Türkiye'ye hangi baskıların yapıldığını görüyorsunuz" dedi.

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, bölgede küresel ölçekte yaşanan sorunların her zaman göz önünde bulundurulmasını istedi.

Küresel güçlerin bölgeyi dizayn etmek için büyük çaba harcandığını hatırlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Şu anda Katar üzerinden Körfez'de yaşananları görüyorsunuz. Küresel güçlerin bölgeyi dizayn etmek için nasıl çalıştıklarını hepiniz görüyorsunuz. Dimdik ayakta duran Türkiye, 'benim mahallemi benim oturmadığım bir masada düzenlemenize izin vermeyeceğim' dediği için Türkiye'ye hangi baskıların yapıldığını görüyorsunuz. Bütün bu sorunlar yaşanırken Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider önümüzde olmasaydı, Türkiye'nin hali ne olurdu? Bakın bu kadar saldırıya rağmen 15 Temmuz başka bir ülkenin başına gelseydi inanın bırakın kendisini toparlamayı toz duman olurdu. Biz o kadar güçlü bir ülkeyiz ki 16 Temmuz sabahı kalktık normal hayatımıza güçlü bir şekilde devam ettik."

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Konseyi tarafından Türkiye'deki mülteci kamplarının dünyanın en iyi kampları arasında gösterildiğini hatırlatan Ünal, Avrupa'daki bir çok kampın ise insani değerlere yakışmayacak halde olduğunu vurguladı.

Ünal, daha sonra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’u makamlarında ziyaret etti.