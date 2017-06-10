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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan TÜGVA ziyareti

- Yılmaz, Türkiye Gençlik Vakfı Adana İl Temsilciliğine ziyarette bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan TÜGVA ziyareti

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, iftar programına katılmak için geldiği kentte TÜGVA İl Temsilciliğine de ziyarette bulundu.

İl Temsilcisi Ahmet Abdullah Sezen'den çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, vakıf üyeleriyle de sohbet etti.

Sezen ziyaret sonunda Yılmaz'a TÜGVA'nın sembolü olan rahle hediye etti.

Ziyarete, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve İl Başkanı Fikret Yeni de katıldı.


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