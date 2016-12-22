AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, 20 Aralık'ta başlattıkları "Halep İçin Kardeşlik Zamanı" isimli yardım kampanyasının 26 Aralık'ta kadar süreceğini belirtti.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Halep İçin Kardeşlik Zamanı" kampanyası çerçevesinde 20 Aralık'tan itibaren Suriyeliler için yardım toplamaya başladıklarını ifade etti.

Kampanya kapsamında 26 Aralık tarihine kadar yardım toplamayı sürdüreceklerini bildiren Çam, "İmkanlar el verdiği ölçüde, tırlarımız yola çıktıktan sonra bizzat kendimiz gidip kardeşlerimizle bir araya gelmek istiyoruz. Yardımlarımızı Kızılay'a teslim edelim ve onların aracılığıyla da dağıtımda bulunalım istiyoruz." dedi.

Çam, toplanan yardımlarla öncelikle kadınların ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflediklerini, çünkü hijyen kitlerine, mamaya, bebek bezi ve çocuk giysilerine ihtiyaç bulunduğuna işaret etti.

"Çorbada bizim de tuzumuz olsun." arzusunda olduklarını vurgulayan Çam şöyle devam etti:

"Uzun süredir, maalesef mazlumların yaşadığı drama, acı ve gözyaşına seyirci kalan bir dünyayla karşı karşıyayız. Türkiye olarak, her anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm girişimleri yapıyoruz. Ama bir taraftan o görüntüleri gördükçe, kadınlar olarak biz burada sessiz kalamıyoruz. Sesimizi duyurmanın da başka bir yolu yok. Gönül ister ki onlarla bizzat kendimiz ilgilenelim. Çok büyük bir teşkilat olduğumuz için her meslekten arkadaşımız var. Rehabilitasyon noktasında gitmek isteyenler var. Sağlıkçılarımız gidip yaralarını sarmak istiyorlar. Bunları bir sisteme koymak lazım. Önümüzdeki günlerde bunların planlamalarını yapacağız. İlk aşama olarak bu kampanyayı başlattık."

- "Kadın ve Çocuk Evi yapalım istiyoruz"

Çam, bu konuda çalıştıkça güzel fikirlerin de ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Kadınlar ve yetim kız çocukları için Kadın ve Çocuk Evi kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Çam, bunun henüz fikir aşamasında olduğunu, yürütme kurulu ile istişarelerin tamamlanmasının ardından bir çalışma başlatacaklarını bildirdi.

Kampanyayı devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten Çam, "Bu kardeşlerimiz bizimle birlikte bir süre daha yaşayacaklar, sınırımızın diğer tarafında olmalarına rağmen. Onun için baharı ve yazı da içine alabilecek, sürdürülebilir, dönemsel olarak bu tarz kampanyaları yapacağız." ifadesini kullandı.

Çam, bağışta bulunmak isteyenlerin, cep telefonlarından "#AkKadınHalep" yazarak 2868'e sms gönderebileceklerini ya da Kızılay'ın banka hesaplarına "AK Kadın Halep" notu ile bağışlarını yatırabileceklerini kaydetti.