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AK Parti Genel Sekreteri Şahin: AYM kararı anayasa hükümlerine açıkça aykırıdır

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu Altan ve Alpay kararı anayasa ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine açıkça aykırıdır." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: AYM kararı anayasa hükümlerine açıkça aykırıdır

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, FETÖ'den yargılanan Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında ihlal kararı verilmesine ilişkin "Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu Altan ve Alpay kararı anayasa ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine açıkça aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin (AYM) ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi, temyiz veya süper temyiz mahkemesi gibi karar vermesinin açık ve ağır bir hukuk tanımazlık olduğunu vurgulayarak, bu tutumun adalet sisteminin içinde yeri olmadığını belirtti.

"Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu Altan ve Alpay kararı anayasa ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine açıkça aykırıdır." ifadelerini kullanan Şahin, AYM'nin, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin hemen arefesinde bu darbe girişimini adeta zil takarak haber veren, destekleyen FETÖ'cü isimlerin tutukluluklarını hak ihlali olarak görmesinin, hukuka aykırı olmanın yanı sıra aynı zamanda terör örgütlerini ve teröristleri cesaretlendirmek, terörle mücadeleyi zayıflatmak ve milli güvenliğimizi tehlikeye atmak demek olduğunu kaydetti.

Şahin, "AYM bu kararıyla son günlerde FETÖ'de yaşanan çözülmelerin önüne geçmeye mi çalışmaktadır? AYM daha önce de Dündar kararında girmiş olduğu bu tehlikeli girdaptan çıkmalı, hukuku ve adaleti gözeterek çalışmalarını sürdürmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ayşe Şensoy

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