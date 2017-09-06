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AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü'nün vefatı

- Dün yaşamını yitiren AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü'nün cenazesi parti binası önüne getirildi - Milli Savunma Bakanı Canikli, cenaze aracına Tütüncü'nün oğlu Hüseyin Kağan ile bindi

AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü'nün vefatı

GİRESUN (AA) - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü'nün cenazesi AK Parti İl Başkanlığı önüne getirilerek, helallik alındı.

Tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün vefat eden ve memleketi Giresun'a getirilen Tütüncü için Çıtlakkale Mahallesi'ndeki evinin önünde bir tören düzenlenerek, helallik alındı. Bu sırada Tütüncü ailesinin yanında yer alan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de dua etti.

Tütüncü'nün cenazesinin araca alınmasının ardından, cenaze aracına Bakan Canikli ve Tütüncü'nün oğlu Hüseyin Kağan da bindi. Cenaze daha sonra AK Parti İl Başkanlığı binası önüne getirilerek, burada da dua okundu.

AK Parti Giresun İl Başkan Vekili Kenan Tatlı, yol arkadaşları, dava arkadaşları, kardeşleri, il başkanı Tütüncü’yü kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti.

Giresun'un bir değerini, bir evladını kaybettiğini anlatan Tatlı, "Giresun 15 Temmuz gecesi, hain darbe girişimine karşı ilk göğsünü gereni, kahramanını, önderini kaybetti. Allah ondan razı olsun. Onun bu dik duruşu, vatanına, milletine ve iline sahip çıkışını hiçbir zaman unutulmayacaktır. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

Cenaze duanın ardından Bakan Canikli ve partililerin omzunda Hacı Miktat Camisi'ne getirildi.

Tütüncü'nün cenazesi, öğle vakti merkez Hacı Miktat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Yeni Mezarlık'ta defnedilecek.

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AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali TütüncüGiresunMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
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