AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı'dan şehit ailesine taziye ziyareti

AMASYA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan ve ikiz oğullarından Mustafa Bilgili geçen yıl şehit olan, diğer oğlu Ramazan Bilgili ise trafik kazasında yaşamını yitiren, her iki evladının da cenaze namazını kendisi kıldıran din görevlisi Recep Bilgili'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Bostancı, geçen yıl Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan ikiz oğullarından Mustafa Bilgili'nin (21) kaybından sonra bir evlat acısı daha yaşayan baba Recep Bilgili ile bir süre görüşerek başsağlığı diledi.

Çok üzücü bir olayla karşı karşıya olduklarını ifade eden Bostancı, "Acınızı paylaşıyoruz, çok üzücü bir olay. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah sizlere sabır versin." dedi.

Acılı baba Bilgili ise Bostancı'ya teşekkür ederek, zor günlerinde devletin yanlarında olmasının acılarını hafiflettiğini kaydetti.

Bostancı'ya, ziyareti sırasında Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ve kurum müdürleri eşlik etti.

Samsun'un Kavak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ramazan Bilgili'nin cenazesi dün Suluova ilçesinde toprağa verilmişti. Ölüm haberini eşiyle hacda alan Recep Bilgili, bir yıl önce cenaze namazını kıldırdığı şehit oğlunun ardından, dün de ikizlerden diğerinin cenaze namazını kıldırmıştı.