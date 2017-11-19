GÜMÜŞHANE (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Türkiye namerde muhtaç değil. Türkiye kaynaklarını bir yerlere hortumlatmıyor. Türkiye kaynaklarını Gümüşhane'ye, Bayburt'a, Trabzon'a, Erzurum'a Anadolu'nun her bir köşesine hizmet olarak yağdırıyor." dedi.

Işık, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Gümüşhane 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'ye hizmet etmiş bütün kadrolara teşekkür etti.

Gümüşhane'nin Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin memleketi olduğunu hatırlatan Işık, şunları söyledi:

"Gümüşhane yerliyi ve milliyi çok iyi bilen bir şehirdir. Gümüşhane desteğini ancak ve ancak kendi değerlerine sahip, kendi içinden çıkan insanlara verir. Gümüşhane'den Bayburt'tan destek almadan Türkiye'de kimse iktidar olamaz. Birileri uğraşıyor 'Ben iktidar olacağım.' diye. Kardeşim Gümüşhane'den yüzde 5 oy alamayan parti, Bayburt'tan yüzde 5 oy alamayan parti Türkiye'de nasıl iktidar olacak? Peki Gümüşhane'den oy almanın yolu ne? Milli ve manevi değerlere, yerli ve milli olan anlayışa sahip olmaktır. Ne zaman yerli ve milli anlayışa sahip olursanız o zaman Gümüşhane halkı size destek vermeyi düşünebilir. İşte tam bu noktada partimizin kurucusu, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli olduğu için Gümüşhane'den tam destek alıyor. Hep destek görüyor."

- "Türkiye namerde muhtaç değil"

Işık, Gümüşhane'nin bu toprakların insanı, Anadolu'nun bağrından çıkmış, değerlerini özümsemiş olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında dimdik durduğunu ifade ederek, "Sizler Cumhurbaşkanımıza sahip çıktıkça liderimiz de Gümüşhane'ye her zaman ve her şeklide sahip çıkmaya devam ediyor. Gümüşhane altın günlerini yaşıyor. Gümüşhane, tarihinde bu kadar hizmeti almamıştır. Gümüşhane'ye yapılan yol yatırımı belki Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların birkaç katıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmayı başardığına dikkat çeken Işık, "Türkiye namerde muhtaç değil. Türkiye kaynaklarını bir yerlere hortumlatmıyor. Türkiye kaynaklarını Gümüşhane'ye, Bayburt'a, Trabzon'a, Erzurum'a, Anadolu'nun her bir köşesine hizmet olarak yağdırıyor. Biz Gümüşhane'nin insanları olarak Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz. Gerçekten bu kutlu yürüyüşte biz onu yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

- "Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin yürüyüşünü durduramayacaklar"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Türkiye'de ulaşım yatırımlarının yanı sıra savunma sanayisinde önemli yatırımlar yapıldığını kaydetti.

İhtiyaç duyulan silahların yerli olarak yapıldığını vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"Buna mecburuz. Çünkü dostlarımız, dost bildiklerimiz, müttefiklerimiz parası ile bize silah vermiyorlar. En ihtiyacımız olduğu zamanda terörle mücadele etmek için ihtiyacımız olan silahları bize vermiyorlar. Bu toprakların güvenliğini bir başka devletin insafına terk edemeyiz. Onun için Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu toprakların savunulması için gerekli silahları da kendimiz yapıyoruz. Tankımızı da yapıyoruz, uçağımızı da yapıyoruz. İnsansız hava aracını da yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Kim ne derse desin. Çatlasınlar, patlasınlar yapmaya da devam edeceğiz. Bu milletin evlatları tarafından yapılan tamamen yerli bu silahlarla teröristi 12 bin fitte, 4 kilometre havada tespit ediyoruz. 8 kilometre mesafeden yine kendi ürettiğimiz yüzde yüz yerli cirit füzesiyle tepelerine biniyoruz. Onları çukura gömüyoruz. Gömmeye de devam edeceğiz. Sadece onları değil, onların ağababalarını da çukura gömmeye devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin yürüyüşünü durduramayacaklar."

-"80 milyonun da yaşamını kolaylaştıracağız"



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise Zigana Tüneli'nin mimarı olarak çağrıldığı kürsüde, yatırımların mimarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yol arkadaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Gümüşhane-Bayburt ortak havalimanı için Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi bir an önce ihalesini yapmak için. Zigana Tüneli'ni yapıyoruz. Vauk Tüneli'ni yapıyoruz, Pekün'ü yapıyoruz. Tersun Tüneli'nin de projesini hazırlıyoruz. İşte her ile olan aşkı gibi Cumhurbaşkanımızın size olan aşkı çerçevesinde dağları delerek ulaştırıyoruz ama bunu durdurmak isteyenler Cumhurbaşkanımızın duruşunu, yürüyüşünü durdurmak isteyenler var ama sizi hesaba katmadılar. Allah'ın izniyle sizinle birilikte 80 milyon arkamızda olduğu sürece bizi durduramayacaklar, bu projeleri yapacağız. 80 milyonun da yaşamını kolaylaştıracağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımıcısı Hayati Yazıcı da salondaki katılımcılara gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Siyasetin gönül işi olduğunu ifade eden Yazıcı, Türkiye'de siyasette değişik amaçlara kapılan insanlar olduğunu savundu.

Yazıcı, AK Parti'nin duruşu olan bir parti olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu.

"Kimileri siyaseti, siyasi partileri kendi bireysel statülerinde değişiklik sağlamanın aracı olarak görürler ama kimileri de siyasete, siyaset kurumuna, millete hizmet etmek, milletin sorunlarını çözmek, nerede olursa olsun Türkiye coğrafyasında yaşayan insanımızın 'Allah razı olsun. Yolumuz yoktu yol yaptınız. Suyumuz yoktu su getirdiniz. Sağlık tesislerine kavuşturdunuz.' diyen insanların dualarını almak için girerler. Biz siyaseti gerçekten milletin sorunlarını çözmek, önündeki engelleri kaldırmak, demokratik haklarını alabildiğine kullanabilmesi için yola çıkmış kadrolarız. Liderimizin öncülüğünde 14 Ağustos 2001'den bu yana durmadan koşarak bu hizmetleri yoğunlaştırmak suretiyle bugünlere taşıdık."