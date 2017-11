HAKKARİ (AA) - AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanlığına Cemal Adıyaman seçildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Hakkari Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili ve Hakkari Koordinatörü Ayşe Sula Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin "Siyasetin Mevlanası" olduğunu söyledi.

AK Parti'nin, kapısını kimseye kapatmayan, gönlünü ve kapısını ardına kadar açan bir parti olduğunu vurgulayan Köseoğlu, bu nedenle AK Parti'nin Türkiye'nin her tarafında siyaset yapabildiğini aktardı.

HDP'nin sadece bu bölgede, MHP'nin İç Anadolu'da, CHP'nin de Ege ve Akdeniz bölgelerinde kısmen etkili olabildiğini kaydeden Köseoğlu, AK Parti'nin Türkiye'nin her tarafında, her metrekaresinde, her köşesinde herkesi kucaklayan bir anlayışla siyaset yaptığını kaydetti.

"Ben isterdim ki, bu topraklarda Kürt halkının savunucusu olduğu iddiasıyla siyaset yapan insanlar bu halkın gerçekten hakkını savunarak siyaset yapsınlar. Şiddet, terör, kendi insanına kıyan bir anlayışla değil, Türkiye'nin her tarafına mesaj verebilen bir anlayışla siyaset yapsınlar." diyen Köseoğlu, şöyle devam etti:

"Ben isterim ki Trabzon'a, İstanbul'a da mesaj versinler. Türkiye'nin her köşesine mesaj versinler. Türkiye partisi olsunlar. Bizim bir ve beraber olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü Türkiye'nin güçlü olabilmesi için kendi farklılıklarını zenginlik gören bir anlayışla birbirine sahip çıkmaktan öte bir kurtuluş reçetesi yoktur. Bizi parçalamaya, bölmeye, DEAŞ, PKK, FETÖ ile Türkiye üzerinde emellerini gerçekleştirmeye çalışan dış güçlerin oyunlarını haritanın büyük kısmına baktığımızda hepimiz görebiliyoruz. Oysa bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz."

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ise Hakkari'de siyaset yapmanın zorluğuna değinerek, "Biz isteriz ki herkes Hakkari meydanlarında istediği gibi siyaset yapsın, istediği gibi fikrini beyan etsin, istediği gibi insanları ziyaret edebilsin. Ben şunu isterim ki dağlarımızda halaylar çekilsin. Trabzon'dan abilerimiz, kardeşlerimiz buraya gelsin, bu dağlarda hep beraber horon tepelim, piknik yapalım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Cemal Adıyaman AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Kongreye, AK Parti 23. Dönem Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, AK Parti ilçe başkanları, eski il başkanları, kanat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.