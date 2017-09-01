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AK Parti heyeti sığınmacılarla bayramlaştı

- Genel Başkan Yardımcısı Kan başkanlığındaki heyet, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Cerablus'taki Zoğara Kampı'nı ziyaret etti - Sığınmacılarla bayramlaşan heyettekiler çocuklara hediyeler verdi

AK Parti heyeti sığınmacılarla bayramlaştı

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan başkanlığındaki heyet, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Cerablus'taki Zoğara Kampı'nı ziyaret etti.

Kan, beraberinde AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 24. Dönem Milletvekili Ekrem Çelebi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep'in Karkamış ilçesinden Cerablus'a geçti.

Zoğara Kampı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen Suriyeli sığınmacıların sevgi gösterileriyle karşılanan heyettekiler, burada barınan ailelerle görüşüp bayramlarını kutladı, çocuklara hediyeler dağıttı.

Ravza Kavakcı Kan, sığınmacılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Fırat Kalkanı Harekatının ardından bölgenin yeniden imarına destek verdiklerini söyledi.

Heyettekiler ziyaretin ardından yol üstündeki bazı köyleri ziyaret ederek bayramlaştı. Vatandaşların ikram ettiği mırradan içen Kan, "Bu kahvenin 40 yıl hatırı olacak, teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra köylülerle hatıra fotoğrafı çektiren heyettekiler, Soylu karakoluna geçti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti İnsan Hakları BaşkanlığıKarkamışSuriyeli Mülteciler
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