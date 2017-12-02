IĞDIR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra sırf Yenikapı'da vermeye çalıştığımız birlik beraberlik görüntüsünün hatırına şahsıma yönelik hakaretleri için açtığım tazminat davalarını geri çekmiştim. Dedik ki belki birlik beraberlik olur ama maalesef, belki akıllanır, maalesef, belki kendine biraz çekidüzen verir, böyle umut ettim ama nafile. Iğdırlı kardeşlerimin dediği gibi 'Kurt köyünü değiştirir lakin huyunu değiştirmez.' Bu da bizim tüm iyi niyetimize, alicenaplığımıza rağmen kötü huyundan vazgeçmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Iğdır 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra sırf Yenikapı'da vermeye çalıştığımız birlik beraberlik görüntüsünün hatırına şahsıma yönelik hakaretleri için açtığım tazminat davalarını geri çekmiştim. Dedik ki belki birlik beraberlik olur ama maalesef, belki akıllanır, maalesef, belki kendine biraz çekidüzen verir, böyle umut ettim ama nafile. Iğdırlı kardeşlerimin dediği gibi 'Kurt köyünü değiştirir lakin huyunu değiştirmez.' Bu da bizim tüm iyi niyetimize, alicenaplığımıza rağmen kötü huyundan vazgeçmedi." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'dan önce "darbe olursa ilk kendisinin tankın üzerine çıkacağı" yönünde ifadeler kullandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi tankların arasından hemen orada anlaşmayı yaptılar. Darbecilerle anlaşarak, sıvışıp Bakırköy Belediye Başkanının evine veya ofisine gittiler. Hale bak. Hani önce sen çıkardın. Tankların arasından kaçan sen oldun. Ondan sonra masanın üzerinde fincan ve oradan televizyondan olanları izliyor. Darbeyi film seyreder gibi televizyondan izliyor. Sonra da çıktı zerre kadar yüzü kızarmadan, utanmadan, 'kontrollü darbe' gibi FETÖ'cülerin ağzıyla konuşarak, 250 bin insanımızı şehit eden, eli kanlı katilleri aklamaya çalıştı. 'Ana kuzusu' dediği hainlerin o gece milletimize neler yaptıklarını, nasıl acımasızca kurşun sıktıklarını, işte mahkemeler tek tek ortaya çıkarıyor."

- "Bu zat milletimizin nazarında tüm inandırıcılığını kaybetmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gündeme gelmek için bir ara şehitleri ve şehit ailelerini istismar ettiğini, 'şehitler arasında ayrım yapılıyor' diye akla, mantığa, vicdana sığmayacak yalanlar uydurduğunu ifade ederek, "Başka bir gün FETÖ'cü ve ByLockcu milletvekillerinin ismini açıklayacağını, hem de tarihi vererek söyledi ama bu sözünün de üstüne yattı. Tabii o FETÖ'cüleri açıklayamadı ama yargı, hangi CHP'li milletvekillerinin MİT tırları ihanetine aracılık ettiğini, hangi eski CHP'li vekillerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kumpas davasına kuryelik yaptığını ortaya çıkardı. Attığı iftiralarla, söylediği yalanlarla bu zat milletimizin nazarında tüm inandırıcılığını kaybetmiştir. Bu zatın adı siyasette 'CHP'nin yalancı çobanına' çıkmıştır." diye konuştu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yurt dışına para gönderilmesiyle ilgili iddialarına yönelik, "Kars'ta tüm belgeleri ve bilgileriyle bu iftiranın ipliğini de pazara çıkardım" ifadesini kullanarak, avukatları tarafından toplam 3 milyon liralık tazminat davası açıldığını anımsattı. Erdoğan, "İnşallah bu davadan gelecek tazminatı da özellikle şu anda sıkıntıda olan hanım kardeşlerimize, onlara uygun, konforlu, onların korunma evlerini yapmada kullanacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tıpta bu tür tiplerin, kontrolsüz şekilde yalan söyleyen kişilerin teşhisini sordum. Dedim ki 'Buna tıpta ne deniliyor?' Bir psikiyatrist arkadaşım bana dedi ki 'Bunun adı mitomanidir.' Psikiyatriktir bu olay. Ne demek mitomani? onu da söyleyeyim, yalan söyleme hastası. Böyle bu. Bizce bu zat artık siyasetin değil psikiyatrinin konusudur. Ne diyelim, Allah bir an önce şifa versin. Allah CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarıma sabır versin." diye konuştu.

- "Çalmadık kapı, kazanılmadık gönül bırakmamamız gerekiyor"

Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye gibi binlerce yıllık siyaset geleneğine sahip bir ülkenin, 'ana hıyanet partisinin' düşürüldüğü bu perişan durumu inanın biz içimize sindiremiyoruz. Bizim gibi iddiaları olan bir ülkeye, sözü namus gören asil bir millete bu tablo hiç yakışmıyor. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin, aynı hissiyatı yaşadığını, artık bu zatı partilerinin başında görmek istemediğini de biliyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, bu yönetimin elinde bir gün bölücü örgütün, diğer gün FETÖ'cülerin, öteki gün başka karanlık odakların oyuncağı olmasını, onların da kabul edemediğini biliyorum. İşte bölücü terör örgütünün mensuplarıyla beraber bunlar yürüyüş yapmadılar mı? Onlarla el ele olmadılar mı? AK Parti olarak bütün bunlar sorumluluğumuzu artırıyor. Ülkemize yönelik siyasi ve ekonomik saldırıların arttığı bir dönemde bizim daha fazla ter dökmemiz, daha fazla çalışmamız, çalmadık kapı, kazanılmadık gönül bırakmamamız gerekiyor. AK Parti Türkiye'nin çimentosudur. Kökü mazide olan bir atinin önümüzdeki ve günümüzdeki sembolüdür."

AK Parti'nin, tüm inançlarıyla ve siyasi görüşleriyle, farklılıklarıyla Türkiye'deki 80 milyonun tamamını kucaklamaya namzet bir parti olduğunu dile getiren Erdoğan, AK Parti kadrosunun Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak en donanımlı, en vizyoner, en vatansever kadro olduğunu ifade etti.

Salondaki katılımcılara, "Mart seçimlerine şurada ne kaldı ki, 16 ay. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Iğdır 6. Olağan İl Kongresi için geldiği Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nun önünde toplanan vatandaşlara da hitap etti.

İki seçimin yapılacağı 2019'a en ideal şekilde hazırlanacaklarını belirten Erdoğan'ın, "Gerek yerel seçim gerekse cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçiminde yeni bir reformu, adeta siyasi bir devrimi yapmaya hazır mıyız?" diye sorduğu vatandaşlar, kendisine "evet" karşılığını verdi.

Rabia işareti yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tek millet, Türk'üyle, Azeri'siyle, Terekeme'siyle Kürt'üyle tek millet. 80 milyon tek millet. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik, ayrım yok bizde. İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehitlerimizin ta kendisi. Üç, tek vatan. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Batı neyse doğu da Iğdır da o. Oraya ne yapılıyorsa buraya da o yapılacak ve yapılıyor.

Dört, tek devlet. Bizim tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Yok paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş... Türkiye Cumhuriyeti devleti çatısı altında tek millet, tek bayrak, tek vatan olarak yolumuza devam ediyoruz. Onun için hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Aramıza fitne sokmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra salona geçerek, partililere hitap etti. Kongrenin gerçekleştirildiği salonda "Yalnız değilsin Reis, unutulmamalıdır ki 57. Alayın ruhu yaşamaya devam ediyor", "İmam hatiplerin gururu Cumhurbaşkanımız Iğdır'ımıza hoş geldiniz", "Reis varsa biz de varız, daha ne, yola devam yoktur hiçbir bahane", "Son nefer kalıncaya kadar yanındayız Reis" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

Kongreye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti genel başkan yardımcıları Mustafa Ataş, Cevdet Yılmaz, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş ile milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)