AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mercan'ın PKK'lı teröristlerce katledilmesi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın PKK'lı teröristlerce katledilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan sanık Kemal Polat'ın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Polat, avukatları ve Mercan'ın eşi Mehtap ve kızkardeşi Öznür Mercan hazır bulundu.

Sanık Polat, suçlamaları reddederek, olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Mercan'ın öldürüldüğü gün kıraathanede çalıştığını iddia eden Polat, "Kıraathanede işim bittiği için eve geldim. Mercan cinayetini sonradan duydum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu nedenle tahliyemi talep ediyorum."dedi.

Mehtap Mercan ise eşinin AK Parti'de olduğu için PKK yandaşlarınca sürekli tehditler aldığını belirtti.

Öznür Mercan da terör örgütü PKK'nın ağabeyinden kendileri için çalışmasını istediğini anlattı.

İlçedeki terör örgütü PKK yandaşları ve HDP'liler tarafından dışlandıklarını anlatan Öznur Mercan, "Ağabeyim çok baskı altındaydı. Buna rağmen partisini çok seviyordu. Lice ilçesinde her sokakta terör örgütü PKK adına çalışan birileri vardı. Sanık Polat'ın da örgüt adına çalışan birisi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu gerekçe göstererek, sanık Polat'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme sanık Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Polat hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "tasarlayarak öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, 30 Haziran'da terör örgütü PKK mensuplarınca evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

