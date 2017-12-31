AK Parti Isparta 6. Olağan İl Kongresi

ISPARTA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "15 yıl önce Türkiye'nin imkanlarını, yine Türkiye'nin, milletimizin ihtiyaçları için kullandık. Dünyanın parmak ısırdığı büyük projeleri bir bir Türkiye'ye kazandırdık. Dünyada 2008'den beri ekonomik kriz var. Bu krizde yaprak kıpırdamıyor. 2008'den beri dünyada 10 tane büyük proje yapıldı. Bu 10 projenin altı tanesini Türkiye yaptı." dedi.

Yıldırım, Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Isparta 6. Olağan İl Kongresinde partililere hitap etti.

Konuşmasında AK Parti iktidarlarının, Türkiye'nin imkanlarını 15 yılda üç kat artırdığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"15 yıl önce Türkiye'nin imkanlarını, yine Türkiye'nin, milletimizin ihtiyaçları için kullandık. Dünyanın parmak ısırdığı büyük projeleri bir bir Türkiye'ye kazandırdık. Dünyada 2008'den beri ekonomik kriz var. Bu krizde yaprak kıpırdamıyor. 2008'den beri dünyada 10 tane büyük proje yapıldı. Bu 10 projenin altı tanesini Türkiye yaptı. Türkiye'ye yakışan da budur. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul-Ankara Hızlı Treni hattı ve 1915, Türkiye'nin en uzun köprüsü Çanakkale Köprüsü. Dünyanın en büyük havalimanını da yine Türkiye yapıyor. Türkiye'ye en büyüğü yakışır, en güzeli yakışır, size en iyisi yakışır."

Başbakan Yıldırım, Isparta'ya 15 yılda 9 milyar lira yatırım ve destek sağlandığına işaret ederek, "Burası, eski başbakanımız, cumhurbaşkanlığı yapan devlet adamı Süleyman Demirel'in memleketi, bu vesilesiyle sayın Süleyman Demirel'e de Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'nin uzun müddet siyasi hayatına katkı sağlamış, hizmet etmiş bir insandır. Taş üstüne taş koyan herkesin başımızın, gözümüzün üzerinde yeri vardır. Biz kadir kıymet bilen bir iktidarız. Yapan, hizmet eden kimse onun hizmetlerini de anmak, takdir etmek konusunda hiç cimrilik yapmayız." diye konuştu.



- "15 yılda 108 kilometre yol yaptık"



Yıldırım, TOKİ'nin Isparta'da 3 bin 647 konutun inşasını tamamlandığını bildirerek şu bilgileri verdi:



"TOKİ için 400 dönüm arazi ayarlandı. Dar gelirlilere 2 bin konut yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Isparta'nın ilçelerinde spor salonları, gençlik merkezlerini açtık. Isparta'ya hizmet AK Parti iktidara gelince hızlandı. Yapımına AK Parti'den önce başlanan üç sağlık tesisini de biz tamamladık. Sonra dördü yeni hastane olmak üzere, birisi hastaneye ek bina, biri de aile sağlık merkezi, birinci basamak tesisi olmak üzere 13 sağlık tesisini tamamlayıp, sizlerin hizmetine verdik. Yakın zamanda beş sağlık tesisini daha tamamlayıp, hizmete alacağız."

Isparta'ya şehir hastanesi de açtıklarını anımsatan Yıldırım, "Isparta'da 2002 öncesi 80 yılda topu topu 92 kilometre bölünmüş yol yapılmış. Cumhuriyetten AK Parti iktidarına kadar. Biz 15 yılda bundan daha fazla, 108 kilometre yol yaptık." dedi.

- "İki tane daha OSB kuruyoruz"



Başbakan Yıldırım, Antalya-Isparta-Burdur-Afyonkarahisar hızlı treninin de yapılacağını söyledi.

Darıderesi Barajı ile birlikte Isparta'nın 2027'ye kadar su probleminin bulunmadığının anlatan Yıldırım, sulama projeleriyle toprak ve suyu birleştirdiklerini ve bu sayede ilave hasılat elde ettiklerini dile getirdi.

Yıldırım, Isparta'da 20 baraj ve göletin yapılarak hizmete sunulduğunu, 77 milyon ağaç dikildiğini, 7 bal ormanı kurulduğunu ve ilin bu alanda iddialı hale geldiğini vurguladı.

Isparta'yı 2008 yılında doğalgazla buluşturduklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize 2002'de Isparta'da sadece yılda 8 milyon tarım desteği veriliyordu. Şimdi ne kadar veriyoruz? 87 milyon tarım desteği veriyorum, 10 kat artmış durumda. 15 yılda, hükümetimiz döneminde 589 milyon nakit hibe tarım desteği verdik. Isparta'da alt yapısı yenilenmiş son teknolojide meyvecilik araştırma merkezi kurduk ve hizmete verdik. Bunlar yetmez, daha yapacak çok işimiz var. Isparta'da tarımsal 4 ovayı, yani 46 bin 712 hektarlık bir alanı sit alanı olarak koruma altına alacağız. Lavanta üretimini, küresel pazarlara daha fazla ulaştırmak için çalışma yapıyoruz. Onu da Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci takip ediyor."

Yıldırım, Isparta'da tekli öğretime geçişle ilgili olarak, "2019'da artık sabahçı öğlenci yok, tam gün eğitim var. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta şimdiden birçok yerde geçilmiş bile." dedi.

Isparta'da mevcut üç Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), 638 hektar alanda 96 parselde tam 2 bin 460 çalışanın bulunduğunu ifade eden Yıldırım, şimdi Isparta'ya iki OSB daha kurduklarını, böylece, 8 bin kişiye daha iş, aş imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Yıldırım, Isparta'yı Antalya'ya bağlayacak Dereboğazı yolu yapımını da hızlandıracaklarının altını çizdi.

Başbakan Binali Yıldırım, 2019''un seçim yılı olacağına işaret ederek, "2019'a hazır mısınız, yeni bir destan yazmaya var mısınız? İşte Isparta, işte teşkilat. Isparta, kongreyle tazelenerek yeni bir destan yazacak ve 2019 yılı belediye seçimlerinde, 3 Kasım 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimlerinde tarih yazacak, büyük başarıya imza atacak. Isparta, bugün bunun müjdesini veriyor." ifadelerini kullandı.

- Notlar

Başbakan Yıldırım, kongreye gelişinde salonu dolaşarak partilileri selamladı.

Salonda bulunan ve üzerinde "Vurur yüze ifadesi, Binali Yıldırım hafızların bir tanesi" yazılı pankart dikkati çekti.

Kongrede, Yıldırım'ın konuşması öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izlendi.

Yıldırım, salondan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan partililerle fotoğraf çektirdi.

Kongreye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sorgun, Erol Kaya ve Mahir Ünal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak ile bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

(Bitti)