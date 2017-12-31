AK Parti Isparta 6. Olağan Kongresi

ISPARTA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bazıları kaos üretecek biz inadına 'istikrar' diyeceğiz, bazıları karamsarlık pompalayacak biz inadına 'umut' diyeceğiz, bazıları 'ihanet, hıyanet' diyecek biz 'Kardeşliğe devam' diyeceğiz, bazıları milletin egemenliğini gasbetmek için harekete geçecek biz 'Demokrasi, istikrar' diyeceğiz. Çünkü bizim adımız AK Parti'dir, birliğin, bütünlüğün partisidir." dedi.

Yıldırım, Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

15 Temmuz'u unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını belirterek, ana muhalefet partisinin, muhalefet yapmayı, ülkeye, ülke çıkarlarına muhalefet etmek sandığını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Her gittikleri yerde Türkiye'yi şikayet ediyorlar, 'Türkiye'nin güvensiz olduğunu' söylüyorlar. Bu ülkede iktidar alternatifi olan ana muhalefet partisi bu kafayla giderse sittinsene iktidar yüzü göremez. Sen ülkeni şikayet edeceksin, darbeye karşı çıkanlara laf edeceksin ondan sonra da milletten destek bekleyeceksin, avucunu yalarsın" diye konuştu.

Ispartalıların "Çalıda gül bitmez cahile söz yetmez." sözünü hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bazıları kaos üretecek biz inadına 'istikrar' diyeceğiz, bazıları karamsarlık pompalayacak biz inadına 'umut' diyeceğiz, bazıları 'ihanet, hıyanet' diyecek biz 'Kardeşliğe devam' diyeceğiz, bazıları milletin egemenliğini gasbetmek için harekete geçecek biz 'Demokrasi, istikrar' diyeceğiz. Çünkü bizim adımız AK Parti'dir, birliğin, bütünlüğün partisidir. AK Parti adaletin ve merhametin partisidir. AK Parti demokrasinin, hukukun partisidir. 15 yıldır küçük hesaplar yapmadık, hiç kısa vadeli düşünmedik daima büyük düşündük ve 15 yılın sonunda Türkiye'yi 3 kat büyüttük."

- "Dut yemiş bülbüle döndüler"

Ülkenin refahını sağladıklarını anlatan Yıldırım, "Küresel krizde ülkeler birer birer iflas bayrağını çekerken AK Parti sayesinde Türkiye istikrarla güvenle başarıdan başarıya yelken açtı." dedi.

Başbakan Yıldırım, sonucun ortada olduğunu belirterek, "2017 için felaket tellallığı yapanlar, sonunda üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümeyi görünce dut yemiş bülbüle döndüler, sesi solukları kesildi. Birkaç ay daha kendilerine gelemezler. Dünyada böyle bir büyüme yok, dünyada bir numara, liste başı olan bir ülke var, o ülkenin adı da Türkiye." ifadelerini kullandı.

Konuşması destek sloganlarıyla kesilen Yıldırım, "Sizler bu heyecanda oldukça, bu coşku sizde oldukça evelallah bize karada, denizde, havada ölüm yok." karşılığını verdi.

Yıllardır devam eden taşeron sorununu da çözdüklerini anımsatan Başbakan Yıldırım, "Bunun üzerinden ne istismarlar yaptılar. 'Halledeceğiz' dedik hallettik mi? Hayırlı uğurlu olsun. değerlendirmesini yaptı.

Asgari ücrete yönelik de farklı söylemlerin dile getirildiğini aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Dedik ki asgari ücret enflasyonun altında olmayacak, çalışanımızın hakkını geciktirmeden vereceğiz. Yüzde 14'ün üzerinde artışla yeni asgari ücreti onayladık, hayırlı uğurlu olsun. Bununla da kalmadık işverenlerimizin bu artıştan dolayı işçi çıkarmaması için, zorluğa, darlığa düşmemesi için 'Prim desteği vereceğiz' dedik, 2018'de de 100 lira, her çalıştırdığı personel için destek verme kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun, yeter ki Türkiye büyüsün, istihdam artsın, önümüz, geleceğimiz aydınlık olsun." dedi.

(Sürecek)