AK Parti İstanbul İl Başkanlığından Şehitler Abidesi'nde iftar

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde "Gönlümüz Bir, Soframız Bir" temasıyla geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.

İftar programında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ramazan ayının her gününün kıymetli, yapılan her iftarın da bir o kadar özel ve kıymetli olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı, milli şuurun başkenti olan Çanakkale'de, Şehitler Abidesi'nde iftar yaptıklarını ifade eden Turan, "Bugünkü bu iftarımız o nedenle çok daha kıymetli. İstanbul ve Çanakkale tarihin kardeş kıldığı iki kent. Bizim kardeşliğimiz hem coğrafya olarak, hem de tarih olarak çok farklı bir yerde. İstanbul'un fethi gündeme geldiği zaman aynı İstanbul'daki Anadolu ve Rumeli hisarlarında olduğu gibi Fatih Sultan Mehmet Çanakkale'nin merkezine ve tam karşısına kale yapıyor. O zamanki ismiyle Kale-i Sultaniye diyorlar Çanakkale'ye. Yani daha Çanakkale bile yokken ismi var. 'Sultanın kalesinin şehri' anlamında. 1915 savaşlarına baktığımızda da Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'a düşman askeri girerken savaş burada, Çanakkale'de yapılıyor. Dolayısıyla İstanbul ve Çanakkale'nin ayrı bir kardeşliği var." diye konuştu.

Bu kardeşliğin hatırına İstanbul ve Çanakkale teşkilatının birlikte iftar programı düzenlediğini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Bugün Abdullah Olçok'ların olduğu, Ömer Halisdemir'lerin olduğu ama egemenliğimize kastedenlere karşı da dimdik duran bir milletin evlatları olarak buradayız. Ömer Halisdemir nasıl 15 Temmuz'da görev yapmışsa Seyit Onbaşılar da Yahya Çavuşlar da aynı görevi yapmışlardır. O gün nasıl Mustafa Kemal 'Ben size ölmeyi emrediyorum' demişse, Cumhurbaşkanımızın 'Meydanlara çıkın' demesi aynı iradeyi ortaya koyuyor. Yani ülkemize yan bakanların adıdır bu topraklar."

- "Bu sene 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerini ağırlıyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ise Çanakkale'de bu iftarı düzenlemekten dolayı çok büyük onur ve gurur duyduklarını ifade etti.

İstanbul İl Başkanlığı olarak geleneksel hale getirdikleri etkinliğin bu sene ayrı bir öneminin olduğuna işaret eden Temurci, "Bu sene burada 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerini ağırlıyoruz. Çok sayıda gazi kardeşimiz bugün burada bizimle. Onlarla birlikte şehitliklerimizi dolaştık. Hakikaten Çanakkale ruhunu, 15 Temmuz'u yaşatanlardan ve onların ailelerinden dinleyerek bir kez daha anladık. Burada çok duygulu anlar yaşadık. Bizler gönlümüz bir, soframız bir diyerek buradayız İstanbul olarak. Milleti bir ve beraber kılan değerlerle birlikte buradayız." diye konuştu.

Ramazanın çok özel bir ay olduğunu vurgulayan Temurci, "Her birimizin kendimizi yenilememiz gerektiği bir ay. Biz de bu ramazanın bereketini siyasi bir çalışma olarak değil bu milletle topyekun bir kucaklaşmaya vesile olsun diye Türkiye'nin her tarafına ramazanı götürme gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de 102 yıl önce büyük bir savaşın yaşandığını, Türk askerlerinin vatanları için gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiklerini dile getiren Temurci, şöyle konuştu:

"Bizler ecdadımızla gurur duyuyoruz. Savaşın da bir adaleti, bir ahlakı olur. Bugün gerçekten kendi coğrafyamızda yaşananları gördükçe, emperyalizmin bu bölgede insanların kanını içmek için geldiğini görünce, Müslüman'ın Müslüman'la mücadelesini adeta planladıklarını görünce buradan seslenmemiz lazım onlara. Bu ümmet coğrafyasının İslam kardeşliği üzerinde, birlik ve beraberlik üzerine yeniden tesis etmesi lazım. Bu iftar sofralarını biz dua sofralarına dönüştürelim. Sadece Şehitler Abidesi'nde değil Türkiye'mizin her yerinde ellerimizi kaldıralım, hem ecdadımızı rahmet ve minnetle analım hem de geleceğe doğru daha sıkı şekilde birbirimize sarılalım. İnşallah ramazan buna vesile olur."

İftar programına, AK Parti İstanbul milletvekilleri Hasan Turan ve Harun Karaca, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, Çanakkale merkez ve ilçelerinden vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı iftar sonrası, Şehitler Abidesi önüne oluşturulan alanda akşam namazını kılındı.